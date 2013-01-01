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09:00 / Исторический клуб / фотография / Вторая мировая война  

Судьба фотокора

Григорий Соколов (в пилотке) с боевыми друзьями

Специально в 72-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курил наш корреспондент сделал подборку уникальных архивных фотографий

Автор большинства фронтовых снимков этого номера – человек удивительной судьбы, военный фотокорреспондент Григорий Петрович Соколов. Именно он запечатлел множество ярких эпизодов освобождения Южного Сахалина в августе-сентябре 1945 года, сохранил для истории лица героев той войны.

Григорий Петрович родился в 1915 году в селе Чесноково Амурской области. 15-летним подростком вместе с родителями переехал на Сахалин, работал пастухом в подсобном хозяйстве 52-го Сахалинского морпогранотряда.

Но юноше, конечно, хотелось научиться более интересному делу, и вскоре он устроился учеником в фотоателье «Динамо» в городе Александровске-Сахалинском. Постепенно стал настоящим мастером.

В сентябре 1941 года его призвали в Красную армию. И назначили на должность фотографа в политотдел 79-й стрелковой дивизии генерала Батурина – той самой, которой предстояло наступать на Южный Сахалин с севера.

Григорий Соколов шел в передовых частях. По некоторым его снимкам видно, что они сделаны буквально в гуще боя, с риском для жизни. В те жаркие дни он почти не расставался с фотокамерой, и благодаря этому мы имеем возможность видеть и минуты отдыха бойцов между сражениями, и моменты сдачи в плен японцев, и эпизоды первых послевоенных дней…

Но заслуга военного фотокорреспондента не только в том, что он сумел сделать сотни ярких документальных снимков. Григорий Петрович, безусловно, понимал, какой ценный документальный материал у него в руках, и несколько десятилетий бережно хранил свой фронтовой архив в негативах и отпечатанных снимках. В 2007-м родственники Соколова подарили эту коллекцию сахалинцам и курильчанам, она хранится областном Государственном историческом архиве Сахалинской области. Это единственный уцелевший массив фотодокументов Южно-Сахалинской наступательной операции.

В 1947–1965 годах Григорий Петрович Соколов работал фотокорреспондентом газеты «Советский Сахалин». С конца 1960-х жил в Симферополе. Его снимки не раз были представлены на фотовыставках, в том числе в Сахалинском краеведческом музее, в Центральном музее Вооруженных сил СССР.

Григорий Петрович ушел из жизни в 1994 году. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд» и другими.

Подвиг 9-й роты

Эти фотоснимки напоминают о подвиге 9-й роты 165-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии, штурмовавшей котонский укрепрайон.

Смирныховский краевед Николай Дегтерёв, ссылаясь на журнал боевых действий полка и воспоминания участника штурма Петра Серюка, пишет:

«12 августа 1945 года 165-й стрелковый полк, взяв полицейский пост Хандаса, выдвинулся на юг, в авангарде шел 3-й батальон под командованием капитана Зайцева Василия Никитовича. Опрокинув заслон японцев на первой Безымянной речке (Туманная), батальон без разведки, развивая успех, стремился продвинуться как можно дальше. Но на второй Безымянной речке (Гильзовка) или, как ее впоследствии назвали бойцы «Проклятая или Чертова», в 16:00 попал в хорошо организованную засаду.

Вперед выслали разведку, затем танками 21-й танковой бригады попытались подавить дзоты, но места для маневра не было, в результате чего были подбиты два танкаТ-34, поэтому попытки прекратились. Было решено бросить в атаку пехоту. Артиллеристы 284-го артполка катили орудия в боевых порядках пехоты. Наши бойцы сумели продвинуться на 30–40 метров и залегли.

9-я рота, под командованием старшего лейтенанта Марачек (его фамилия в разных источниках упоминается по-разному) Иван Ивановича, начала набивать мешки песком. Штурмовые группы поползли вперед, толкая перед собой эти мешки. Бойцы гибли, их заменяли другие. В конце концов, амбразуру дзота завалили мешками с песком, и он был взят, но цену за него заплатили большую, погибла половина 9-й роты...»

В последующих сообщениях с фронта отмечалось, что в боях на подступах и в ходе штурма Котонского укрепрайона 9-я рота уничтожила 9 дзотов противника.

Возможно, будем дружить.

После освобождения Южного Сахалина нужно было налаживать мирную жизнь, а это было ох как нелегко… Начальник Гражданского управления и одновременно сотрудник политотдела 79-й стрелковой дивизии Дмитрий Крюков писал в своих воспоминаниях:

«Тяжелую обстановку создало население, бежавшее с севера на юг, в порты. Но в портах никакого флота для перевозки не оказалось. Продовольствия тоже, жилищ нет. На берегу моря образовался огромный лагерь взрослых, детей и стариков в количестве более 60 тысяч человек. Хорошо еще, была сухая и теплая погода. Но все же питаться было нечем, даже для детей ничего не могли достать. Ели все, что могли найти: всякую траву, сырые овощи, плохую рыбу. Возникли дизентерия, тиф, другие заболевания. Нам пришлось направить сюда санчасти фронта, организовать полевой лазарет и оказывать помощь больным, прежде всего детям. Тут же организовали два раза в день горячее питание за счет ресурсов фронта, направив на берег до десятка полевых кухонь. Затем разъяснили населению: японские суда за ними не придут, вы езжайте туда, где жили. Срочно стали группировать людей по городам и селам и на поездах и автотранспорте фронта развозить на старые места жительства, подкармливая их в пути. Все это было сделано в течение недели...»

И еще из воспоминаний Крюкова, по итогам одной из встреч со Сталиным: «Сталин взглянул на Микояна (министр внешней торговли СССР, куратор Дальнего Востока. – Ред.), но ничего не сказал. Затем произнес: «Если где заскрипит, обращайтесь к товарищу Микояну. К японцам относитесь лояльнее, – и, помолчав, добавил: – Возможно, будем дружить с ними».

Сестры милосердия

Как часто спасение бойца на передовой зависело от храбрости и умения санитаров! Не случайно в дивизионной газете «За Советскую Родину» от 15 августа 1945 года сразу несколько публикаций именно о тех, кто выносил раненых с поля боя.

Например, ст. лейтенант Бурмистров написал короткую заметку «Храбрая санитарка Мария Грибанова»:

«Всегда скромная такая, – говорили о ней ее товарищи до войны.

Но первые бои показали большую храбрость простой русской девушки – Марии Грибановой, воспитанной Ленинско-Сталинским комсомолом.

Работая санитаркой, т. Грибанова из-под шквала пулеметного огня японцев вынесла не одного раненого воина, многим бойцам сделала перевязки.

– Как это ты не боишься, Мария? – спрашивают ее бойцы.

– Первое время было страшновато, – отвечает она, – но сейчас уже привыкла. Там, на передовой, решается великое дело полной и скорейшей победы над врагом, и я во имя этого готова на все».

Это практически все, что сегодня известно о Марии Грибановой. Ну еще разве, что «за 7 дней боев вынесла с поля боя 45 раненых».

В том же номере газеты известный сахалинский историк, а тогда военкор Александр Рыжков пишет про подвиг ее напарницы: «Мы гордимся красноармейцем комсомолкой Зиной Ивановой, которая вынесла с поля боя несколько раненых воинов и штыком заколола преградившего ей путь японца».

Теги  Вторая мировая война Память Фотография Оружие Военные Патриотизм Медсестры
Автор текста: Вадим Горбунов

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