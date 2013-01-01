География памяти

В названиях населенных пунктов и других географических объектов увековечены около 30 имен героев советско-японской войны. Но людей, совершивших подвиги в боях за Сахалин и Курилы, гораздо больше

50-я параллель

Война на Сахалине началась ранее официально объявленных дат. Первыми границу пересекли разведывательные группы. По западному побережью острова выдвинулись пограничники капитана Супрунова. Одну из групп возглавил прикомандированный к ним сотрудник разведотдела штаба Тихоокеанского флота капитан Иван Тельнов. Он погиб одним из первых: скончался в ночь с 8 на 9 августа 1945 года, и с воинскими почестями похоронен в Александровске-Сахалинском. Капитан посмертно был награжден орденом Красной Звезды. В его честь в 1947 году был переименован поселок Китака-дзава. Сразу же появились речка Тельновка, гора Тельнова, Тельновский перевал на дороге, ведущей в поселок.

Генерал армии Пуркаев (слева) и командир 56-го стрелкового корпуса (справа) Дъяконов с офицерами

11 августа в 7:45 силами 56-го армейского корпуса, а конкретно – 79-й стрелковой дивизии, чье имя носит сейчас одна из новых улиц областного центра, была начата Южно-Сахалинская наступательная операция. Завязались ожесточенные бои за взятие Котонского укрепрайона. Об этих событиях вокруг Харамитогских высот знает, пожалуй, каждый островитянин. Именно за участие в них получили звание Героя Советского Союза командир стрелкового батальона 165-го стрелкового полка Григорий Светецкий, командир батареи 284-го артиллерийского полка Павел Сидоров, командир роты 157-го стрелкового полка Сергей Юдин. Высокого звания удостоились командир стрелкового батальона 179-го стрелкового полка дивизии Леонид Смирных и старший сержант наводчик станкового пулемета 165-го стрелкового полка Антон Буюклы, только посмертно. Их имена и появились первыми на карте острова. Поселки и села Смирных, Леонидово, Буюклы, одноименные реки, гора Леонид, улицы имени Смирных в Александровске-Сахалинском и Южно-Сахалинске, имени Буюклы – в Александровске-Сахалинском, Южно-Сахалинске, Томари, Поронайске… Впоследствии имена Светецкого, Сидорова и Юдина получили улицы в селе Ключи.

Морские десанты

Котонский укрепрайон оказался крепким бастионом, потому было решено высадить морской десант в Торо и Эсутору (нынешние Шахтерск и Углегорск), чтобы создать угрозу полного окружения сопротивляющихся японских войск. О боях в Углегорском районе известно немного. Но вот что вспоминает командующий Тихоокеанской флотилией Владимир Андреев: «Особенно ожесточенно сражался противник на подступах к городу Яма-Сигай (сейчас район Углегорска). Противник оборонял господствующие высоты. Десанту с ходу овладеть городом не удалось». Одна из улиц в Углегорске носит имя командира взвода разведки 365-го отдельного батальона морской пехоты Арсения Егорова, посмертно награжденного орденом Красного Знамени. 20 августа сводный батальон морской пехоты и части 113-й отдельной стрелковой бригады высадились в Маока. После штурма города практически без передышки 113-я стрелковая бригада начала преследование отступающих японских частей по дороге Маока – Тойохара. После тех боев появились станция Николайчук, села Чапланово и Симаково (Симаново), улица Волкова в Холмске.

Высадка на Шумшу

18 августа началась Курильская десантная операция. Несколько дней на острове Шумшу шли ожесточенные бои. Их накал был таков, что из числа участников высадки награждены орденами и медалями более 3 тысяч человек. 9 человек удостоены звания Героя Советского Союза: командующий Камчатским оборонительным районом генерал-майор Алексей Гнечко, командир Петропавловской военно-морской базы Дмитрий Пономарев, начальник штаба 302-го стрелкового полка Петр Шутов, командир батальона морской пехоты Тимофей Почтарев, замполит передового отряда десанта Василий Кот. Также в почетном списке – командир стрелковой роты Степан Савушкин (посмертно), боцман плавбазы «Север» Николай Вилков (посмертно), старшина-механик десантной баржи Василий Сигов и рулевой катера МО-253 краснофлотец Петр Ильичев (посмертно). Улица Гнечко есть в Южно-Курильске и недавно появился одноименный остров. А в честь Савушкина названы река и мыс на Парамушире, улица в Северо-Курильске. Высота-171, улицы в Северо-Курильске и Долинске носят имя Вилкова. В честь Ильичева названы улицы в Северо-Курильске, Южно-Курильске, Корсакове, Макарове и Южно-Сахалинске (Новая Деревня). В честь Пономарева названа улица в областном центре и мыс на Шумшу. На этом острове есть и мыс Почтарева, а также высота имени Шутова.

Герои Советского Союза Светецкий (слева) Юдин (в центре) и Шутов (справа) на турбазе Горный Воздух, 1968 год

Кроме того, бухта на Парамушире носит имя первого коменданта острова, заместителя командира 101-й стрелковой дивизии Петра Артюшина, реки на Шумшу названы в честь погибших на острове адъютанта командира стрелкового батальона Леонида Дробышева и заместителя командира стрелкового батальона Александра Иноземцева. Не забыты и старшие командиры. Именем генерала армии, командующего 2-м Дальневосточным фронтом, много сделавшего для восстановления мирной жизни на островах, Максима Пуркаева названа улица в областном центре. Здесь же есть улица имени заместителя командира 56-го стрелкового корпуса, первого военного коменданта Южно-Сахалинска Михаила Алимова. А именем командира корпуса Анатолия Дъяконова названа улица в Аниве.

Вспомнить все

Замечательно, что географические названия напоминают нам о героях, но… Доктор исторических наук, автор-составитель книги «Ономастика Сахалинской области» (из которой в немалой степени почерпнуты вышеприведенные сведения) Александр Пашков сетует в ней на отсутствие в области единой политики по наименованию географических и историко-культурных объектов. Известный историк огорчен тем, что «мы недооцениваем воспитательные аспекты ранее проживавших среди нас, а теперь уже ушедших в небытие Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы». Это в полной мере относится и к тем, кто освобождал наши острова. Всего около 30 человек из них увековечены на карте области. Всего 30! А ведь героев, пусть и не награжденных соответственно, было гораздо больше.

Мемориальная доска генералу Пуркаеву была установлена на здании компании «Ростелеком» на одноименной улице областного центра в октябре 2015 года. Памятную табличку изготовил заслуженный художник и скульптор России Владимир Чеботарев. Инициатором данного проекта выступило региональное отделение российского Союза ветеранов

13 августа рано утром был дан сигнал к началу штурма. Вперед пошли штурмовые группы первого и третьего батальонов. Туда входили ручные пулеметчики, автоматчики, 1–2 снайпера и сапер. При блокировке дзота погиб Николай Минин (на него подавали представление на звание Героя Советского Союза, которое не прошло). Это было за два дня до совершения аналогичного подвига Антоном Буюклы. Впрочем, представление на звание Героя Советского Союза Буюклы также в свое время не прошло. Но о бойце своего батальона помнил Светецкий и пошел по всем инстанциям восстанавливать справедливость. Звание Героя было присвоено Буюклы в 1965 году. А вот за Николая Минина хлопотать было некому. Не пора ли восстановить справедливость? И не только в отношении Минина. Историки утверждают, что мартиролог павших за освобождение островов постоянно пополняется. В нем как минимум 2142 фамилии. Далеко не все их подвиги описаны. Но все-таки многие известны. Не стоит ли к 75-летию освобождения островов провести работу по их увековечиванию? У нас еще немало неназванных географических объектов. В населенных пунктах появляются новые улицы…