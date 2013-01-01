На Сахалине пройдет марафон ползунков

В Углегорске на стадионе «Центральный» 9 сентября состоится семейное спортивное соревнование «Марафон ползунков — 2017». Начало – в 16:00, сообщают «Углегорские новости».

К участию приглашаются малыши от 6 месяцев до 2 лет и их родители. Семьи смогут побороться за главный приз в одной из номинаций:

«Ползунки» — участники в возрасте от 6 месяцев до 1 года должны пройти дистанцию 5 м на время (без помощи родителей, ползком);

«Ходунки» — участники от 1 года до 1,5 лет преодолеют дистанцию 5 м на время (без помощи родителей, пешком или бегом);

«Бегунки» — участники от 1,5 до 2 лет пройдут дистанцию 5 м на время (без помощи родителей, пешком или бегом).

Особые условия соревнований:

— взрослым допускается ползти или идти рядом с малышом;

— разрешено заманивать ребёнка игрушкой, подзывать к себе;

— запрещено дотрагиваться до ребёнка во время прохождения дистанции;

— для участия требуется предварительно поданная заявка.

Участник в самом креативном костюме получит специальный приз. Заявки принимаются до 8 сентября в РДК «Октябрь» и по телефону 8 (42432) 43-302.