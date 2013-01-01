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00:00 / Социум / поисковики / военные  

Слава без имени

Война заканчивается тогда, когда похоронен последний солдат... Эти слова великого полководца Суворова, ставшие девизом поисковых отрядов, не раз вспоминали 22 августа в селе Победино

Братская могила

Звучит молитва об упокоении душ тех, кто отдал жизнь за Отечество. Ароматы церковных благовоний окутывают восемь гробов. В них покоятся останки безымянных героев – освободителей островного края. Раздается оружейный залп, и гробы по очереди опускают в землю. Тяжелая гранитная плита закрывает новую братскую могилу на мемориале в Победино.

В смирныховском селе располагался сильнейший Котонский укреп-район. Прямо на месте памятника 72 года назад гремели взрывы и раздавались выстрелы. Сотни красноармейцев гибли, чтобы мы сегодня могли жить на островной земле.

– Мы отдаем последние почести павшим. Они действительно герои. Им противостояла огромная военная машина, мощнейший укрепрайон. Японская армия – это не тришкино войско. Японский солдат – это воин, пропитанный духом самурайства. Но наши красноармейцы победили, – говорит военный комиссар Сахалинской области по Поронайскому, Макаровскому и Смирныховскому районам Виктор Гришков.

В Победино торжественные захоронения останков павших воинов проходят каждый год.

– У нас героический район и героическое село. Победино даже назвали в честь победы над Японией. На нашей территории десятки памятников воинской славы, – замечает руководитель администрации села Победино Татьяна Кремлева.

Всю ночь на 13 августа 1945 года батальон капитана Смирных пробирался через кусты и топи, иногда по пояс в воде, неся над головой оружие и боеприпасы.

С другой стороны к станции Котон шла рота старшего лейтенанта Дорохова. На рассвете японцы предприняли вылазку, открыли сильный минометный и пулеметный огонь. Дорохов поднял солдат на бой.

Почти одновременно атаку на противоположную сторону станции начал капитан Смирных. Захватив дорогу, он выставил заслон и приказал бойцам прорываться к вокзалу, куда в любую минуту могли подойти резервы врага.

Бой за город и станцию продолжался двое суток. К вечеру 15 августа русские солдаты захватили Котон.

Горсть с могилы деда

В августе 1945 года, во время Южно-Сахалинской наступательной операции, полегло больше двух тысяч советских солдат. К сожалению, с каждым годом остается все меньше людей, переживших войну. В Смирныховском районе остались только два живых свидетеля тех трагических событий и 530 «детей войны».

Сохранять память об освободителях островной земли помогают участники поискового движения. Это сахалинцы из международного фонда «Победа-1945 год», поискового фонда «Пионер», отряда «Авиа-поиск» и других общественных объединений.

К слову, поисковому движению на Сахалине в этом году исполняется 30 лет. За эти годы в Смирныховском районе обнаружили останки 188 красноармейцев и 323 воинов императорской армии Японии.

Активному поисковому сезону, который выпадает на теплое время года, предшествует большая подготовительная работа. Поисковики изучают архивные документы, беседуют с ветеранами, кто не понаслышке знает о тех страшных неделях августа 1945-го.

Архивная работа продолжается и после нахождения останков. В большинстве братских могил покоятся безымянные герои. Но иногда удается узнать, кем были освободители Южного Сахалина.

К примеру, несколько лет назад рядом с останками обнаружили ложку с нацарапанной на ней фамилией: «Бунько». По архивным документам выяснили, что это был 28-летний сержант.

– В Крыму нашлись его внуки. Они прилетели на Сахалин, чтобы взять горсть земли с места, где погиб дедушка. И представляете, в земле они увидели химический карандаш. Тот самый, которым он писал их бабушке свое последнее письмо, – рассказывает директор Сахалинского регионального отделения международного фонда «Победа-1945 год» Игорь Андреев.

Невыдуманные уроки

Один из зачинателей поискового движения Александр Цыганов признается: вот уже 30 лет он не бывал в отпуске летом. Ведь поисковый сезон начинается, когда в лесах сходит снег, и продолжается, пока не заледенеет земля.

– Это подходит не всем. Болото, мошкара, работа лопатой вместо летнего отдыха... Каждый свободный час мы проводим в сопках. Но для кого-то поиск становится страстью. Какой душевный подъем испытываешь, когда пищит металлодетектор! Прибор реагирует на многие детали: пряжки ремней, обувь, ведь у солдат ботинки были подкованы, также личные вещи вроде ножичков, портсигаров, очков, – делится Александр Васильевич.

Теперь он заместитель директора фонда «Пионер». Первые «пионеры» уже на пенсии, но свое благородное дело они не бросают. Радует и то, что к поисковому движению подключается молодежь.

Люди старшего поколения изучали историю не только по учебникам, но и по рассказам своих отцов и дедов. У нынешней молодежи – и к сожалению, и к счастью – такой возможности почти нет. Но и спустя 72 года после Великой Победы можно собственными руками прикоснуться к живой истории.

Молодежный военно-патриотический лагерь «Поиск» более 15 лет разворачивается неподалеку от Победино. В том месте, где Красная армия громила Котонский укрепрайон, где сложили головы восемь сотен советских бойцов.

Ребята принимают участие в поисковых работах под руководством опытных знатоков этого дела. Также юные патриоты обучаются рукопашному бою, сборке и разборке оружия, стрельбе. За две летние смены в лагере успевает отдохнуть сотня ребят. Юные поисковики приезжают не только из Смирныховского района, но и других уголков островной области.

Ребята из «Поиска» тоже всегда участвуют в торжественных захоронениях останков островных героев. И как признаются поисковики, именно в такие моменты они ощущают себя частью героической истории нашей страны.

Теги  Память Поисковики Военные
Автор текста и фото: Екатерина Банковская

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