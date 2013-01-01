Чесночная перезагрузка

Кинофестиваль «Край света» 30 августа в рамках конкурсного показа рассказал сахалинскому зрителю, «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».

Мега-интригующим название картины, конечно, не назовёшь. Последнее время отечественные мастера часто используют что-то подобное, дабы привлечь внимание ценителей кино. В данном случае ход сработал, некоторые островные зрители признались, что пошли на фильм исключительно из-за названия. Вместе с тем режиссёр российской киноленты Александр Хант отметил, что другого названия у фильма и быть не могло.

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Кинофестиваль «Край света» Оно больше напоминает новостной заголовок. Сразу понятно, что кто-то кого-то должен куда-то везти, остаётся лишь вопрос: как всё это будет происходить и кто такие Штырь и Чеснок. Действо разворачивается в городе N. Витька Чесноков (Чеснок) – суровый «пацан с района», особо не блещущий интеллектом и живущий исключительно сегодняшним днём. Этот персонаж, блистательно сыгранный актёром Евгением Ткачуком, скорее отрицательный нежели положительный. И это видно с первых же кадров. Но, как обычно выражаются подобные типажи, «не мы такие, жизнь такая». В данном случае утверждение в чём-то справедливо. У Чеснока действительно жизнь нелёгкая.

Его отец – тот самый Леха Штырь (Алексей Серебряков) – был непоследним человеком в криминальном мире. Дома часто избивал мать при ребёнке, а после ушёл из семьи. Мать, не выдержав развода, «влезла в петлю». Так Витька остался сиротой. Будучи детдомовцем, парню пришлось самому пробивать себе дорогу к светлому будущему. Однако это не тот случай, который в народе называют «из грязи в князи». Парень работает на заводе по переработке мусора. У него есть жена и сын. Супругу он не любит и проводит время с другой. Постепенно Чеснок скатывается к повторению судьбы своего отца. Последний тем временем уже давно лежит без движения из-за травмы позвоночника. Отпрыску на него наплевать, об этом он говорит прямым текстом. Единственное, что его волнует, это квартира, которая должна перейти ему по наследству. Своей он, естественно, не обзавёлся, ведь кредит такой персоне вряд ли кто даст. Однажды Чесноку пришла в голову «гениальная» идея: сдать Штыря в дом инвалидов и «заграбастать» его жилье. Но и тут не всё так просто. Соцзащита не смогла выделить машину для транспортировки лежачего. Предприимчивому сыну пришлось самому отвозить ненавистного отца в «богадельню» на своём «тарантасе». Путь был неблизким, дом инвалидов располагался в другой области. Но Чеснока это не испугало, ведь желание «зависать» с возлюбленной в нормальной кровати, а не где попало, явно перевешивало. Так, загрузив «тело» в машину, он тронулся в путь, «развлекая» отца «рэпчиком» с «содержательными» текстами из колонок автомагнитолы. Некоторые композиции настолько «вштырили» Штыря, что тот даже начал потихоньку двигать пальцами, а к концу фильма так вообще почти воскрес.

Следя за сюжетом, постепенно становилось понятно, что в дороге должно произойти что-то такое, что заставит сына осознать свою неправоту и повернуть обратно. Но как и при каких обстоятельствах это произойдёт (и произойдёт ли вообще), угадать было сложно. Стоит похвалить автора картины - с каждым кадром фильм становился всё более непредсказуемым. Почти неподвижный папаша и тут умудрился влипнуть в криминальную историю, из которой – как бы это ни удивляло - его вытащил сын. Возможно, причиной такой резкой перемены отношения отпрыска к ненавистному отцу, стало короткое воспоминание Штыря, которое он рассказал в пути.

Концовка фильма не совсем ожидаема. Автор картины предоставляет возможность зрителю самому решить, какое окончательное решение примет Витька: отправлять отца в «богадельню» или нет. - Не столь важно, что он решит. Главное, что герой задумался на тем, правильно ли он поступает, - отметил режиссёр Александр Хант. – Именно это является ключевой для него переменой. Конечно, это далеко не первая кинолента, пытающаяся донести мысль, что даже в последнем, на первый взгляд, подонке внезапно могут проявиться положительные качества. «Шеф-повар» Хант подал её немного под другим соусом.