Аромат цахараджына
Не знаете, что делать со свекольной ботвой? Приготовьте изысканное блюдо осетинской кухни
Илона Гурциева родом из Северной Осетии, но уже давно живет на Сахалине. Родную национальную кухню она очень любит и сегодня делится рецептом приготовления визитной карточки осетинских гурманов – пирога со свекольными листьями и сыром, который на родине Илоны называют цахараджыном.
Надо сказать, что летом эти пироги особенно полезны, так как после зимы организму необходимы витамины. Начинка цахараджына – это смесь сыра, мелко нарезанных свекольных листьев и другой зелени: укропа, кинзы, зеленого лука. На Сахалине свежие листья свеклы появляются ближе к середине лета.
Итак, берем килограмм просеянной пшеничной муки. Насыпаем ее горкой на поверхность стола и посередине делаем углубление, в которое медленно вливаем теплую воду, добавляем соль, дрожжи. Тщательно замешиваем тесто, затем накрываем его чистым полотенцем и ставим в теплое место примерно на час. Пока тесто подходит, делаем начинку.
Листья свеклы перебираем, промываем в холодной проточной воде, нарезаем поперек как можно мельче. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук, укроп, кинзу и смешиваем всю зелень. Осетинский сыр немного разминаем руками, добавляем к нему листья свеклы с зеленью, солим и слегка перемешиваем. Это начинка для трех пирогов.
Понятно, что найти осетинский сыр на Сахалине весьма затруднительно, поэтому, если вы решили готовить цахараджын дома, можете отойти от оригинального рецепта и заменить осетинский сыр «Адыгейским» или «Российским».
Когда тесто подойдет, его необходимо разделить на три части. Из каждой части раскатываем руками нетолстую лепешку диаметром около 15 сантиметров.
Раскатываем первую часть и на середину кладем начинку. Собираем тесто по кругу, стараемся делать это очень осторожно и аккуратно. Делаем дырочку в середине пирога руками и разминаем (слегка растягиваем) пирог так, чтобы он соответствовал размерам сковородки. Кладем пирог на сковороду и ставим в предварительно разогретую духовку на 15–20 минут при температуре 170 градусов. Как только мы вынимаем пирог из духовки, его необходимо смазать сливочным маслом (можно топленым). Пирог готов. Осетинские пироги готовят с различными начинками (мясо, капуста, картофель), но цахараджын – один из любимых пирогов на Кавказе.
Кстати, регулярное употребление блюд со свекольной ботвой благотворно влияет на обмен веществ и процесс кроветворения, а также помогает при лечении атеросклероза, язвенной болезни и гастрита. И конечно же, осетинские пироги – это очень вкусно. Не зря они завоевали такую популярность на Сахалине. Приятного аппетита!
Ингредиенты для теста
1. Мука 1 кг
2. Соль 1 ч. л.
3. Вода 400–500 мл
4. Дрожжи 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки
1. Свежие свекольные листья 400 г
2. Свежая зелень: укроп, петрушка,
кинза, зеленый лук и т. д по вкусу
3. Сыр осетинский («Адыгейский»,
«Российский») 500 г
4. Масло сливочное для смазывания готового пирога
Фото из архива Илоны Гурциевой
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