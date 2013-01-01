Испытание спортом

Не только работа объединяет сахалинских газовиков. Доброй традицией стали ежегодные спартакиады для сотрудников компаний Группы «Газпром» на Дальнем Востоке, организатором которых в последние два года является ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

Дружить семьями

Мастерство в беге, прыжках, перетягивании каната потребовалось от работников семи дочерних организаций ПАО «Газпром» на минувших выходных. В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности около 300 человек поучаствовали в спартакиаде на стадионе «Спартак». – Специалисты, которые занимаются добычей газа, – это люди особой закалки. Профессия ежедневно проверяет нас на силу, прочность, выносливость. Все те качества, которые присутствуют и в спорте. Состязания в очередной раз подтверждают мастерство и высокую подготовленность сахалинских газовиков, – отмечает генеральный директор компании «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Владимир Кроха.

Перетягивание каната. Команда ООО Газпром геологоразведка

Поддержка здорового образа жизни – один из приоритетов корпоративной политики на предприятии. – В этом году в спартакиаде приняли участие больше работников предприятий Группы «Газпром», работающих на Сахалине, чем было ранее. Это стало доброй традицией, которой уже семь лет. Пришлось приложить немало усилий, чтобы получился замечательный спортивный праздник, объединяющий «газпромовцев» и членов их семей, – говорит начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Татьяна Киреева.

В разведку с коллегами

Спортивный азарт чувствуется уже на построении команд. Но для начала – разминка. Мастера спорта по легкой атлетике – Роман Трубецкой и Карина Глебова помогают участникам и болельщикам разогреть мышцы. Программа спартакиады включает девять видов состязаний. Проверку на силу и выносливость газовики проходят в силовом конкурсе – подтягиваниях для мужчин и прыжках на скакалке для женщин. Скорость проявляется в беге на 100 метров, а в дартсе и настольном теннисе пригождается ловкость. Никуда без отличной физической подготовки также на соревнованиях по армрестлингу и национальным прыжкам.

Зритель VII Спартакиады компаний Группы Газпром

Трибуны активно болеют за своих, но особенно горячо поддерживают на командных играх – стритболе и мини-футболе. Зрелищное перетягивание каната ставит эффектную точку этого спортивного выходного. – Спорт, в особенности командные виды, сплачивает коллектив. Казалось бы, работаем вместе на одном предприятии не первый год, уже сложились определенные отношения. Но когда побудешь плечом к плечу в одной команде, коллеги открываются с новой стороны. С такими людьми я бы пошел в разведку, – улыбается заместитель главного инженера по промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Михаил Ткачук.

Детские старты

Пока взрослые сражались за призовые места, для детей газовиков устроили «Веселые старты» с аквагримом, бесплатным мороженым и подвижными играми. – Я спортом не занимаюсь, только гимнастикой. Мы садимся на шпагат, встаем на мостик. У всех есть скакалки, мячики, – рассказывает маленькая Злата Титова. – Спортом нужно заниматься, чтобы ты был ловким, умелым и еще красивым. Папа занимается спортом, моя сестра вместе со мной – гимнастикой, а мама просто на работу ходит.

Команда ООО Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск -победитель Спартакиады