В Огоньках построят спортивно-игровую площадку

В селе Огоньки Анивского района появится спортивно-игровой комплекс. С такой инициативой обратились к мэру округа Александру Ивашову жители села.

Как сообщили в администрации городского округа, комплекс расположится в центре села, где когда-то был сельский Дом культуры. Теперь его снесли, а территория пустует.

Глава района инициативу граждан поддержал. На встрече он предложил рассмотреть уже реализованные в районе проекты спортивных площадок и возможные варианты наполнения детской зоны игровыми формами.

Единодушно был выбран проект универсальной спортивной площадки, который уже реализован в селе Троицкое на улице Молодежной. Из спортивных сооружений на прилегающей зоне расположатся гимнастический комплекс для занятий воркаутом, скамейки и игровой комплекс для детей от 7 до 12 лет для тематических игр и физического развития.

Мэр поручил специалистам начать проектирование спортивно-игровой площадки, чтобы приступить к строительству в следующем году.

После встречи с инициативной группой и молодежью в Огоньках состоялась традиционная встреча жителей с мэром. Он рассказал селянам о выполнении тех наказов, которые были озвучены на предыдущей встрече. Так, в селе начался ремонт теплотрассы, удалось включить в план капитального ремонта кровли еще один дом в Огоньках, в школе отремонтирована канализация, решаются и вопросы частного характера.

В свою очередь жители поделились с мэром очередными проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Так, медицинским работникам предложили проводить медосмотры в центральной больнице в единый день. Уже не первый раз звучит пожелание к «Ростелекому» о возможности проведения в село высокоскоростного интернета, но пока представители компании не видят экономического эффекта от подключения Огоньков. Еще жители хотят, чтобы в их селе строили арендное жилье для молодых специалистов, высказывают пожелания о строительстве нового детского сада.

После встречи каждый житель смог пообщаться с главой района в личной беседе.