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13:41 / Общество / инвалиды / спортивный комплекс  

На Сахалине создадут специализированный спортивный центр для инвалидов

На Сахалине появится специализированный спортивный центр для инвалидов. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяко. Накануне он провел совещание, где обсуждались вопросы оказания поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья.

Особое внимание участники мероприятия уделили теме занятости этой категории граждан. С начала года в Сахалинской области получили работу 380 людей с ограниченными возможностями здоровья. Это 65% от общей численности обратившихся. Для сравнения: в среднем по стране данный показатель составил менее 44%.

Перечень мер, связанных с трудоустройством инвалидов в регионе, обширен. Помощь в поиске работы и самозанятости, переезде и переселении, профессиональная ориентация и обучение, психологическая поддержка, социальная адаптация.

Однако остаются и сложности. Из 8 тысяч инвалидов трудоспособного возраста в регионе пока трудоустроена лишь пятая часть. Чтобы решить проблему, рабочие места для них обязали резервировать работодателей, которым из бюджета компенсируют растущие издержки на специальное оборудование и зарплату для инвалидов и их наставников. Согласно закону каждое предприятие численностью более 35 человек теперь должно предусматривать для людей с ограничениями по здоровью 2% от общего количества рабочих мест.

С задачей заполнения таких вакансий в целом довольно успешно справляются учреждения бюджетной сферы. А вот коммерческим организациям высоких результатов добиться не удалось.

Причина ситуации, по мнению руководителя областного агентства по труду и занятости населения Татьяны Бабич, в том, что ко всем потенциальным работникам из числа инвалидов компании предъявляют заведомо завышенные требования. Среди них - готовность к высокому темпу работы, наличие соответствующих квалификации и опыта профессиональной деятельности.

- По нашему мнению, решением проблемы должно стать выделение рабочих мест под конкретных граждан. Для этого необходимо произвести их переквотирование, - сообщила Бабич.

- В данной ситуации важен именно индивидуальный подход. Люди с ограниченными возможностями здоровья не должны находиться в информационном вакууме. Важно регулярно извещать их о работе, интересоваться, как обстоят дела, идти навстречу. Безусловно, надо активнее взаимодействовать и с работодателями, стимулируя их к социально ответственной деятельности, - отметил губернатор.

Рекомендации о возможностях трудоустройства инвалидов содержат так называемые индивидуальные программы реабилитации или абилитации (ИПРА). С начала года в Сахалинской области такие документы разработаны на 4 тысячи человек – как взрослых, так и детей. Примерно 30% людей с ограничениями по здоровью предложен труд со сниженной психо-эмоциональной нагрузкой.

На совещании получило поддержку предложение о разработке подпрограммы, которая позволит более эффективно трудоустраивать инвалидов молодого возраста. Еще одна инициатива связана с разработкой

справочника профессий для этой категории граждан, который бы учитывал

их показания по здоровью.

- Очевидно, что работа ведется в нужном направлении. Конечно, пока немало вопросов, требующих дополнительного внимания со стороны властей и работодателей. Но и от нас, самих инвалидов, считаю, в этой ситуации зависит многое. В нашей среде важна взаимная поддержка, своего рода психологическая помощь. Она позволяет людям преодолеть свои страхи и неуверенность, вернуться к полноценной жизни, настроившись на позитивную волну, - поделился мнением Дмитрий Холод, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов.

Решить эту задачу, считает Кожемяко, поможет и создаваемый на Сахалине реабилитационный центр для инвалидов. По своим возможностям он станет одним из лучших на Дальнем Востоке.

- Еще один вопрос, который уже давно назрел, связан с необходимостью создания в регионе специализированного спортивного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предлагаю решить его совместно двум министерствам – спорта и молодежной политики, а также социальной защиты. Либо подобрать соответствующее здание, либо построить новое. Там должны быть оборудованы залы для игровых видов спорта и общефизического развития, - сказал губернатор.

Кроме того, он предложил профильным ведомствам подумать над оснащением бассейнов приспособлениями, которые сделают удобным их посещение для инвалидов, сообщает пресс-служба главы региона.

Теги  Инвалиды Спортивный комплекс

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Кожемяко Олег НиколаевичБабич Татьяна Геннадьевна

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