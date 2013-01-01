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14:22 / Общество / Нефть и газ / праздник  

Работников нефтегазовой отрасли чествуют на Сахалине

Торжественное собрание, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности, состоялось в Южно-Сахалинске.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в нем приняли участие лучшие работники, а также ветераны отрасли. Их поздравил губернатор Олег Кожемяко.

- Приветствую большой и дружный коллектив работников нефтяной и газовой промышленности! От результатов вашего труда зависит благополучие региона. Благодаря производственным достижениям в нефтегазовой отрасли, у нас есть возможность реализовывать самые значимые проекты в экономике, благоустраивать города и поселки, строить жилье, дороги, новые объекты в жилищно-коммунальной сфере, образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Хочу пожелать вам новых производственных достижений, здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех начинаниях на благо нашей малой Родины! - сказал глава региона.

Он отметил также, что нефтегазовая промышленность в области динамично развивается. Растут объемы добычи углеводородов. В 2016 году было добыто более 18 млн тонн нефти и 29 млрд кубометров газа. Это в два раза больше 2015 года. За высочайший профессионализм и преданность профессии лучшие представители отрасли получили сегодня благодарственные письма губернатора и почетные грамоты правительства островного региона.

В ходе мероприятия были отмечены главные достижения сахалинских нефтегазовых компаний. Так, например, «Сахалин Энерджи» ведет активную работу по проекту расширения завода СПГ. Это позволит увеличить объем российского сжиженного природного газа на мировом рынке, даст новые рабочие места, принесет дополнительные доходы в региональную казну. Большая работа проводится в части ввода новых участков добычи углеводородов. «Роснефть» ведет планирование будущего обустройства Северо-Венинского месторождения. Его освоение должно начаться в 2019 году. «Сахалинская нефтяная компания» сегодня занимается наращиванием ресурсной базы предприятия и увеличением объемов газового промысла. Это даст возможность реализовать планы по газификации жилья, промышленных и сельскохозяйственных производств юга Сахалинской области, сообщает пресс-служба главы региона.

Фото пресс-службы губернатора

Теги  Нефть и газ Праздник Поздравления

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