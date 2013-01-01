Турмаршруты по Южно-Сахалинску со смыслом предложили в мастерской урбанистики «Края света»

Осмысленные туристические маршруты для Южно-Сахалинска разработали участники мастерской урбанистики «Сделай сам» в рамках VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света». Презентация проектов состоялась 31 августа.

Мастерскую урбанистики «Сделай сам» создали в 2014 году. Тогда общество не равнодушных к обустройству городской среды сахалинцев собрали с целью преобразить пространство парка имени Гагарина. Возглавляет мастерскую с самого начала руководитель Центра городской антропологии «Стрелка» Михаил Алексеевский.

Главная задача мастерской этого года, которая получила название «Миф как достопримечательность», – рассказать о городе так, чтобы он стал интересен и доступен туристам, а также помочь южносахалинцам посмотреть на свой город с другой стороны.

- Мы провели опрос среди горожан, которые самыми знаковыми местами в Южно-Сахалинске назвали «Горный воздух», краеведческий музей и парк имени Гагарина. Да, это уже давно и хорошо работающие символы. Однако люди называли еще множество мест, которые набрали по одному-два голоса. Лонг-лист получился очень хорошим, это значит, что в городе есть большой недоиспользованный потенциал, с которым что-то нужно делать, - говорит Алексеевский.

Участники мастерской задумались над тем, чтобы разработать новые туристические маршруты, чуть более наполненные смыслом, чем те, что советуют в гостиничных буклетах. Гостиницы, как правило, рекомендуют посетить несколько площадей, музей, зоопарк, железнодорожный вокзал – места, никак не связанные между собой по смыслу. На презентации представили маршрут сахалинского экспата, в который вошли жилые комплексы, бары, рестораны, спортклубы, которые посещают иностранные сотрудники нефтегазовых проектов. Такой маршрут, по мнению его создателя, может стать местной фишкой. Маршрут пленэров предлагает карту мест с живописными видами для художников и фотографов. Гид «Японская палитра» проведет туриста не только по достопримечательностям периода Карафуто, но и укажет на лучшие японские рестораны и магазины японских товаров.