Приморцы поблагодарили сахалинских спасателей за помощь

Жители Хасанского района Приморского края в письмах благодарят сотрудников Сахалинского и Магаданского поисково-спасательных отрядов за помощь в ликвидации последствий циклона в регионе.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», авторы обращений в региональные подразделения МЧС России просят ведомство поощрить людей, на которых «держится наша Россия!».

По словам жительницы села Кравцовка Галины Всеволодовны Авдеевой, сахалинцы в ее родном населенном пункте восстановили дом, который унесло стихией в лес.

- Вручную, без техники они установили дом на фундамент, за это им низкий поклон. Ребята очень доброжелательные, выдержанные, на таких держится наша Россия, - написала женщина.

Другая жительница рассказала о том, что спасатели проделали огромную работу.

- Ребята, в частности, занимались подсыпкой фундамента дома, восстановлением и ремонтом бани, ремонтом трактора, мотоцикла, машины, которые после тайфуна не работали. Территория участка была завалена лесом и глиной. Спасатели всё привели в порядок. Очень тактичные люди, на таких нужно равняться и брать с них пример, - отметила О. Волошенко.

В конце письме она еще раз напоминает не отклонять ее просьбу о поощрении спасателей.

Напомним, в Приморском крае спасатели МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению пострадавших от циклона районов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.