Столетнюю японскую башню в Южно-Сахалинске могут превратить в музей или коворкинг

- Сейчас 15-этажная башня находится в запущенном состоянии. Но с точки зрения архитектуры это уникальный объект. Это достопримечательность города, на которую не обращали должного внимания. Первое, что можно там оценить, – это чудесная винтовая лестница, а сверху открывается потрясающий вид на весь город. Мы задумались, как можно придать смысла и содержания этому объекту, - сказал руководитель Центра городской антропологии «Стрелка» Михаил Алексеевский.

Кстати, этот завод был изображен на коробке из-под японских спичек.

Самую интересную, по мнению кураторов мастерской, идею внешнего оформления башни предложила южносахалинка Лидия Кисенкова. Согласно ее проекту, можно украсить башню снежинками. На такую идею ее вдохновила песня про «вьюжно-сахалинск, снежно-сахалинск».

Была также идея разместить на разных этажах башни аквариумы с сахалинскими дарами моря. Возможно, из этой башни получится большой коворкинг, креативный кластер – пространство для воплощения творческих идей. Еще одна идея – самая обширная – создать в башне вертикальный музей истории Сахалина. Чем выше этаж, тем ближе к современности. А на самом верху – Сахалин будущего.

Кстати, присутствующему в зале мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину идея с преображением башни понравилась. Он сказал, что обязательно обсудит это с авторами проектов.

- Нужно, конечно, посмотреть, что с ее техническим состоянием, возможно ли там что-то сделать. Но вообще, там можно было бы и музей создать, - сказал Надсадин.