Сахалинка попалась на аферах со сдачей квартиры

25-летняя сахалинка стала фигуранткой уголовного дела за мошенничество.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», молодая жительница Корсакова пыталась сделать бизнес на аренде квартиры, в которой сама и проживала. По словам фигурантки, она пошла на это из-за финансовых трудностей. Для реализации замысла она разместила на одном из информационных порталов области объявление о сдаче однокомнатной квартиры в Корсакове за 13 тыс. рублей в месяц. В этот же день ей начали звонить потенциальные клиенты и узнавать подробности. Договорившись с одним из них и показав ему квартиру, девушка взяла у него 13 тыс. рублей. Через два дня мужчина пытался дозвониться до злоумышленницы, но она не отвечала на звонки и скрывалась. Через некоторое время хозяйке позвонила очередная потенциальная квартиросъемщица, которая, тоже прочитав объявление, решила снять сдаваемую квартиру. Действуя по отработанной схеме, фигурантка также взяла деньги, а затем перестала общаться по телефону.

На данный момент полиции известно о трех фактах мошенничества на 39 тыс. рублей. Установлено, что мошенница пользовалась двумя сим-картами, которые приобрела без документов.

По данным полиции, девушка ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.