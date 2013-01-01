Голубиный развод

Три недели своего отпуска я провела в Москве. Так долго в столице я находилась впервые, поэтому много гуляла и с интересом знакомилась с большим городом и его жителями. Масштабы здесь, конечно, прослеживаются во всем.

«У меня 28 кошек, и они каждый день хотят кушать. Помогите!», – такой жалостливый плакат-призыв я увидела в одном из подземных переходов. Хозяйка мяукающего богатства, женщина средних лет, для убедительности разместила возле себя стенд с многочисленными фотографиями своих усато-хвостатых подопечных.

Вскоре в другом районе Москвы на пути попалась уже довольно молодая особа с россыпью котят в коробке. Рядом табличка: «Отдам в добрые руки или помогите на корм». Расчет, в целом, понятен: в суетливо-суматошной столице прохожий, скорее, второпях всучит владелице купюру на «вискас», чем возьмет животинку домой. И карму почистил, и ответственности ни за кого не взял, а женщине – приработок. Все в плюсе.

Еще в одном переходе почти каждый день сидел парень, а рядом с ним – верный пес. Без табличек и громких призывов, но с емкостью для денег.

Конечно, сами по себе попрошайки и плуты – явление обыденное. Больший интерес вызывают методы их работы.

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег, а его нынешние последователи, кажется, – в разы больше, и постоянно находятся в поиске новых вариантов воздействия на публику.

Впрочем, животными можно не только топить лед в сердцах, но и отвлекать «клиента». Как-то шли с другом по пешеходной улочке, и тут передо мной внезапно «выросла» дама с голубем: начала мило болтать, размахивать руками возле моего лица и даже успела посадить пернатое создание на мою голову. Все это длилось какие-то секунды, но за это время на помощь голубятнице подоспел ее товарищ, который тоже попытался меня «развлечь». Разыгранный спектакль, думаю, к своему счастью, я не досмотрела. Друг вызволил меня из голубиного плена и сообщил примерно следующее: «Здесь нигде нельзя останавливаться. Это Москва, тут тебя постоянно хотят облапошить. Эти, например, могли денег потребовать за то, что голубя тронула». «Не исключено, что и карманы обчистить», – подумала я.

Подобные «отвлекающие маневры», кстати, распространены во многих странах мира. Например, в Париже или Барселоне есть такой «развод»: к вам подходит некто и предлагает «браслет дружбы». Независимо от вашего ответа, вас попытаются взять за запястье и надеть на него украшение, прося оплату. И, конечно же, так вас могут отвлекать пока сообщник «продавца» шарит по вашим карманам. Похожая история может с вами приключиться в Риме – только в руки вам внезапно могут бросить «младенца», и пока вы находитесь в шоке – обкрадут.

В московском метро мне то и дело попадались прилично одетые и симпатичные молодые люди, просящие «на билет до дома» – в Ярославль, Сызрань или любой другой город России. Этому способу отъема денег уже не первый год, но раз в 2017-м такие люди до сих пор стоят и просят – бизнес все еще прибыльный.

Классика жанра – нахрапистое попрошайничество – в столице тоже цветет. В сквере возле Большого театра к нам подошла чумазая девчушка лет восьми с жалобно-монотонным «подайте, подайте!». Понятно, что на «дело» ее отправили взрослые, для которых это – привычный способ заработка, а совсем не безысходность.

В битве за халявный рубль все средства хороши: дети, животные, несчастные глаза, слезы. «Комбинаторы» играют на самых тонких струнах наших душ.

В аэропорту я заметила женщину, которая блуждала среди пассажиров и что-то пыталась им всучить, не произнося ни слова. Когда она подошла ближе, стало понятно: предлагает простенькие иконки за вознаграждение, очевидно, куда выше себестоимости. Товар специфичный и, скажем, на Красной площади вряд ли пошел бы «на ура», но и дама явно «не первый год замужем». В большой многомиллионной Москве она очень точно выбрала место и аудиторию, где вера крепчает, а на знаки свыше обращаешь внимание чаще обычного.