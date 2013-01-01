В России появится еще один кинофестиваль «Край света», он будет проходить в Калининграде, сообщил генеральный продюсер Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» Алексей Агранович 31 августа.

- В Южно-Сахалинске будет кинофестиваль «Край света. Восток», а на самом удаленном от острова конце страны – «Край света. Запад». Мы уже договорились с местным руководством – скорее всего, он пройдет уже в сентябре 2018 года, - сказал Агранович.

Рассматривается возможность проведения его в калининградском Доме советов, который стоит в запустении с 1991 года прямо в центре города. Есть идея превратить здание в творческое пространство, сделать его местом силы. На верхнем этаже предлагается обустроить отель со смотровой площадкой, на средних – расположить офисы одной-двух крупных компаний и множества стартапов, которые бы обменивались информацией и опытом. А внизу планируется организовать фестивальное пространство со службами «одного окна», куда бы приходили люди с творческими идеями, получали бы необходимую информацию, участвовали в конкурсах и получали гранты.