Вычитание с прибылью

Депутатам рассказали, что от перераспределения бюджетных расходов никто не пострадает

Рамки дефицита

Сегодня депутаты облдумы собрались на внеочередную, тринадцатую сессию, которая была посвящена бюджетным параметрам. Расходы региональной казны в текущем году решено снизить на 67,4 млн рублей. Соответствующий законопроект с изменениями в островной бюджет-2017 и плановый период 2018-2019 годов внес на рассмотрение сахалинских законодателей губернатор области. После корректировки объем расходов составят около 122,1 млрд рублей. Сократится и дефицит бюджета – до 10,8 млрд рублей – это 10 процентов об общего объема доходов. Заметим: данный показатель не превысит максимума, установленного российским законодательством для дефицита, – 15 процентов от доходов. Кстати, сам объем доходов в бюджете на 2017 год остался на прежнем уровне – 111,3 мрд рублей. На заседании министр финансов области Анна Харченко рассказала, по каким основным направлениям будут сокращены бюджетные ассигнования. Самое значительное уменьшение коснется разделов «жилищно-коммунальное хозяйство» и «образование». В первом случае решено сэкономить более 386,5 млн рублей, а во втором – свыше 67,7 млн рублей. Вместе с тем расходы на социально-культурную сферу возрастут на 50,8 млн рублей и превысят 61,1 млрд рублей. Больше денег из региональной казны, чем планировалось, получат в году этом году также здравоохранение, физкультура и спорт. Самое заметное увеличение ассигнований предусмотрено по разделу «национальная экономика», где бюджетные вливания вырастут на 247,2 млн рублей. Как отмечалось на заседании, изменения затронут 13 госпрограмм, которые реализуются в островном регионе. Их финансовое обеспечение обойдется в 118 млрд рублей, что составит 96,7 процента от общего объема предстоящих расходов. Была частично откорректирована программа «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2017-2020 годы». Ее текущее финансирование решено уменьшить на 386,5 млн рублей. Впрочем уже на следующий год добавят госассигнований на 1,1 млрд рублей, чтобы ускорить реализацию мероприятий, связанных со строительством жилья и коммунальной инфраструктуры в селе Ильинском, где возводят Сахалинскую ГРЭС-2.

Деньги по районам

На дополнительные доходы до конца 2017 года в нашей области рассчитывать не приходится, поэтому средства для финансирования ряда направлений придется изыскивать за счет перераспределения бюджетных средств. Причем, урезать планируется далеко не все программные мероприятиям. Например, в текущем году намечено увеличить на 215,6 млн рублей бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы». Значительную денежную добавку предназначена и для и программы социально-экономического развития Курил, рассчитанной до 2025 года. Позаботились инициаторы бюджетной правки также и о финансовой поддержке городов и районов. Новая редакция главного финансового закона области предусматривает, что объем межбюджетных трансфертов возрастет на 31 млн рублей. Произойдет это, прежде всего, за счет увеличения субсидий, которые будут направлены из региональной казны в муниципальные бюджеты. В их числе – средства на организацию обслуживания северокурильчан воздушным и морским транспортом, мероприятия общественного самоуправления и другие нужды. Самый большой объем дотаций предусмотрен для Ногликского городского округа. Местные власти потеряли значительную часть налоговых поступлений из-за того, налоги на доходы физических лиц «перекочевали» в казну Южно-Сахалинска, где компания «Эксон Нефтегаз ЛТД» зарегистрировала большое количество работников, фактически занятых в ее проекте на севере острова. Увеличатся субсидии и на софинансирование капитальных вложений в объекты Южно-Курильского округа.

Маневры миллионами