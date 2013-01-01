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15:32 / В областной Думе / бюджет / расходы  

Вычитание с прибылью

Депутатам рассказали, что от перераспределения бюджетных расходов никто не пострадает

Рамки дефицита

Сегодня депутаты облдумы собрались на внеочередную, тринадцатую сессию, которая была посвящена бюджетным параметрам. Расходы региональной казны в текущем году решено снизить на 67,4 млн рублей. Соответствующий законопроект с изменениями в островной бюджет-2017 и плановый период 2018-2019 годов внес на рассмотрение сахалинских законодателей губернатор области. После корректировки объем расходов составят около 122,1 млрд рублей. Сократится и дефицит бюджета – до 10,8 млрд рублей – это 10 процентов об общего объема доходов. Заметим: данный показатель не превысит максимума, установленного российским законодательством для дефицита, – 15 процентов от доходов. Кстати, сам объем доходов в бюджете на 2017 год остался на прежнем уровне – 111,3 мрд рублей.

На заседании министр финансов области Анна Харченко рассказала, по каким основным направлениям будут сокращены бюджетные ассигнования. Самое значительное уменьшение коснется разделов «жилищно-коммунальное хозяйство» и «образование». В первом случае решено сэкономить более 386,5 млн рублей, а во втором – свыше 67,7 млн рублей. Вместе с тем расходы на социально-культурную сферу возрастут на 50,8 млн рублей и превысят 61,1 млрд рублей. Больше денег из региональной казны, чем планировалось, получат в году этом году также здравоохранение, физкультура и спорт. Самое заметное увеличение ассигнований предусмотрено по разделу «национальная экономика», где бюджетные вливания вырастут на 247,2 млн рублей.

Как отмечалось на заседании, изменения затронут 13 госпрограмм, которые реализуются в островном регионе. Их финансовое обеспечение обойдется в 118 млрд рублей, что составит 96,7 процента от общего объема предстоящих расходов. Была частично откорректирована программа «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2017-2020 годы». Ее текущее финансирование решено уменьшить на 386,5 млн рублей. Впрочем уже на следующий год добавят госассигнований на 1,1 млрд рублей, чтобы ускорить реализацию мероприятий, связанных со строительством жилья и коммунальной инфраструктуры в селе Ильинском, где возводят Сахалинскую ГРЭС-2.

Деньги по районам

На дополнительные доходы до конца 2017 года в нашей области рассчитывать не приходится, поэтому средства для финансирования ряда направлений придется изыскивать за счет перераспределения бюджетных средств. Причем, урезать планируется далеко не все программные мероприятиям. Например, в текущем году намечено увеличить на 215,6 млн рублей бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы». Значительную денежную добавку предназначена и для и программы социально-экономического развития Курил, рассчитанной до 2025 года.

Позаботились инициаторы бюджетной правки также и о финансовой поддержке городов и районов. Новая редакция главного финансового закона области предусматривает, что объем межбюджетных трансфертов возрастет на 31 млн рублей. Произойдет это, прежде всего, за счет увеличения субсидий, которые будут направлены из региональной казны в муниципальные бюджеты. В их числе – средства на организацию обслуживания северокурильчан воздушным и морским транспортом, мероприятия общественного самоуправления и другие нужды. Самый большой объем дотаций предусмотрен для Ногликского городского округа.

Местные власти потеряли значительную часть налоговых поступлений из-за того, налоги на доходы физических лиц «перекочевали» в казну Южно-Сахалинска, где компания «Эксон Нефтегаз ЛТД» зарегистрировала большое количество работников, фактически занятых в ее проекте на севере острова. Увеличатся субсидии и на софинансирование капитальных вложений в объекты Южно-Курильского округа.

Маневры миллионами

Помимо этого, на заседании думцы обсудили перечень объектов, по которым затраты придется снижать,или, наоборот, увеличить. Причем, в каждом конкретном случае учитывались довольно веские причины. Скажем, депутаты и представители профильных министерств неоднократно обращались к упомянутым уже новостройкам в селе Ильинском. Из-за расторжения госконтракта со строителями, не справившимися с возведением жилых домов для работников Сахалинской ГРЭС-2, более 54,2 млн рублей «перекочуют» для оплаты нового контракта на следующий год.

Для поселка энергетиков в Ильинском также предстоит откорректировать проектную документацию на сети водоснабжения и водоотведения. А это, в свою очередь, приведет к снижению текущих бюджетных затрат на 277,1 млн рублей и переносу соответствующих строительно-монтажных работ на 2018-2019 годы.

Одновременно бюджетный маневр позволит увеличить на 215,6 млн рублей финансирование мероприятий в агропромышленном комплексе. Основная часть этих средств пойдет на покупку более 1,5 тысячи голов молодняка для животноводства, а также на предоставление грантов садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям (НКО). Кстати, получат государственные ассигнования и социально ориентированные НКО, которым для компенсации затрат за предоставленные населению различные услуги выделят 15 млн рублей.

Дополнительные средства направят и на конкретные объекты социально-культурного назначения. В частности, планируется приобрести за 42,8 млн рублей здание в областном центре, куда переселится Сахалинская филармония. А для ввода в эксплуатацию в этом году перинатального центра при областной больнице из бюджета решено выделить 36,5 млн рублей. Еще 4,4 млн рублей потребуется на капремонт кровли Чехов-центра. Стоит заметить: денежный поток будет перераспределен и в районы. Так, в законопроекте предусмотрены солидные затраты из областной казны на завершение строительства спортплощадки в Южно-Курильске и Дома культуры в Курильске.

В итоге облдума приняла поправки в бюджетный закон в двух чтениях.

Два документа, касающиеся статей 14 и 19 регионального Закона «О бюджетном процессе в Сахалинской области», депутаты приняли в первом чтении. Ожидается, что островные парламентарии вернутся к ним через неделю, когда облдума соберется на первое заседание уже осенней сессии.

Теги  Сельское хозяйство Бюджет Финансирование ГРЭС-2 Расходы
Автор текста: Сергей Сактаганов

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