Четвертая попытка поисков РИТЭГа у берегов Сахалина оказалась безуспешной

В Корсакове завершился плановый поход малого гидрографического судна «ГС-404», отправившегося в середине августа на поиски радиоизотопного термоэлектрического генератора. Он был утерян в 1987 году у восточного побережья Сахалина, рядом с мысом Низкий.

Как сообщил связавшийся с представителями ТОФ депутат облдумы Александр Болотников, в ходе четвертой по счету экспедиции РИТЭГ так и не найден. Военные моряки сдали на берег пробы морской воды и донных отложений, отобранные в предполагаемом районе сброса злополучного устройства. Эти образцы будут переданы специалистам для исследования на наличие радиоизотопа стронций-90.

О таких же генераторах, использовавшихся в советские времена на отдаленных маяках, сахалинские парламентарии вспомнили и перед началом состоявшейся сегодня внеочередной тринадцатой сессии. Причиной тому послужило сообщение одного из местных интернет-агентств, будто в заливе Анива найден еще один потерянный РИТЭГ. Причем к обнаружению устройства оказались причастны ранее не известная никому экологическая служба казаков и даже кандидат в депутаты Сахалинской Думы.

- Ну да, ловили камбалу, а поймали РИТЭГ, - иронично заметил по этому поводу спикер островного парламента Владимир Ефремов.