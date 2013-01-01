«Корейская бабушка с салатами», «кукса» и «пузотерка»: на «Крае света» создали сахалинский словарь

В мастерской урбанистики «Сделай сам», которая прошла в рамках VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света», составили сахалинский словарь. Его представили 31 августа в рамках презентации итогов работы воркшопов.

Это настоящий викисловарь, который доступен в интернете по адресу www.smkfmyth.wikidot.com. Пока там 45 словарных статей, их можно и нужно корректировать, говорит автор идеи - сотрудница областного художественного музея.

- Мы постарались обратить внимание на понятия, которые от нас как местных жителей ускользают. А вот более внимательные к особенностям местного языка приезжие кураторы нам помогли вытащить их на поверхность, - сказала она.

В словаре содержатся ключевые понятия, жаргон, прочие особенности языка и быта сахалинцев. Например, такие слова и понятия, как «кукса», «богодул», «пузотерка», «энбэнцо», «корейская бабушка с салатами», «традиционная практика спасения рыбаков со льдины в заливе Мордвинова».