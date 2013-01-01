«Корейская бабушка с салатами», «кукса» и «пузотерка»: на «Крае света» создали сахалинский словарь
В мастерской урбанистики «Сделай сам», которая прошла в рамках VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света», составили сахалинский словарь. Его представили 31 августа в рамках презентации итогов работы воркшопов.
Это настоящий викисловарь, который доступен в интернете по адресу www.smkfmyth.wikidot.com. Пока там 45 словарных статей, их можно и нужно корректировать, говорит автор идеи - сотрудница областного художественного музея.
- Мы постарались обратить внимание на понятия, которые от нас как местных жителей ускользают. А вот более внимательные к особенностям местного языка приезжие кураторы нам помогли вытащить их на поверхность, - сказала она.
В словаре содержатся ключевые понятия, жаргон, прочие особенности языка и быта сахалинцев. Например, такие слова и понятия, как «кукса», «богодул», «пузотерка», «энбэнцо», «корейская бабушка с салатами», «традиционная практика спасения рыбаков со льдины в заливе Мордвинова».
В словаре есть статья про песню «Ну, что тебе сказать про Сахалин?», в словарной статье рассказывается не только об истории песни, но и о том, с какого именно крутого бережка пролива Лаперуза можно покидать камешки – с мыса Крильон.
Статья про корейскую бабушку с салатами, например, выглядит так: «Трушность или не трушность бабушки определяется степенью остроты ее продукции. Если при поедании салата вас бросило в пот и по щекам текут слезы, то это она – настоящая корейская бабушка, которая готовит блюда по оригинальной корейской рецептуре. Если эффект от употребления салатов не столь ярко выражен, то это русифицированная версия корейской кухни, которую есть можно, но как-то не очень круто».
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