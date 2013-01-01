Страсть к скутеру привела 16-летнего сахалинца к уголовным делам

Поронайские полицейские задержали подозреваемого в краже скутера 16-летнего сахалинца.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», заявление о пропаже электрического велосипеда стоимостью 35 тыс. рублей поступило стражам порядка от владельца.

Оперативные мероприятия привели сотрудников уголовного розыска к юному жителю поронайского села Восток. Оказалось, что в августе подросток приехал с друзьями из Востока в Поронайск. Когда ночью он надумал отправиться обратно, то в качестве транспорта использовал скутер, стоявший в одном из дворов. На нем он благополучно добрался до села, а скрыть следы кражи решил перекраской электровелосипеда. Однако через несколько дней он сломался. Для восстановления скутера юный сельчанин решил украсть еще один и использовать его на запчасти.

Все эти художества привели подростка к двум уголовным делам. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.