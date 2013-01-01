Сахалинцев и курильчан поздравляют с Днем нефтяника

Сахалинце и курильчан с Днем работников нефтяной и газовой промышленности поздравляет губернатор Олег Кожемяко.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Эта отрасль играет значимую роль в социально-экономическом развитии нашей страны и, конечно, Сахалинской области.

Благодаря труду нефтяников островной регион стал местом реализации крупных проектов на континентальном шельфе, точкой экономического роста и одним из центров нефтегазовой индустрии международного масштаба. У нас применяются самые передовые технологии добычи и переработки углеводородов. Опыт, накопленный при реализации сахалинских шельфовых проектов, позволил российским компаниям повысить эффективность освоения месторождений не только в России, но и за ее пределами, выйти на качественно новый уровень работы.

Уверен, что нефтегазовый комплекс продолжит вносить большой вклад в дело благоустройства области, превышения качества жизни сахалинцев и курильчан. При этом крайне важно, чтобы реализация проектов не приводила к ухудшению экологии. Защита окружающей среды была и остается одним из приоритетов деятельности региональных властей.

Желаю всем работникам и ветеранам нефтяной и газовой промышленности крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в труде!