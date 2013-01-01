В Сахалинской области стартует уникальный молодежный проект

Островным старшеклассникам предлагают выдвинуть идеи, направленные на повышение качества жизни сахалинцев и курильчан, и реализовать их при поддержке регионального правительства.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», проект «Молодежный бюджет», не имеющий аналогов в России, организовали специалисты двух областных ведомств, курирующих вопросы финансов и образования. Старт назначен на 1 сентября 2017 года.

- «Молодежный бюджет» дает учащимся 9-11 классов реальную возможность предложить идеи по обустройству своего села или города, строительству или реконструкции, ремонту и благоустройству объектов инфраструктуры муниципальной собственности. Это могут быть идеи, например, по созданию велодорожек, скейтпарков, площадок для воркаута и других видов спорта, освещению улиц, благоустройству скверов или установке памятных знаков, - пояснила министр финансов области Анна Харченко.

По словам главы регионального минфина, организаторы позиционируют в качестве основных целей поиск и реализацию новых идей, а также развитие финансовой активности молодого поколения.

Реализация идеи построена по следующему алгоритму. С 1 по 15 сентября старшеклассники, желающие принять участие в проекте, должны передать предложения завучу по воспитательной работе в своей школе. Их рассмотрит специально сформированный молодежный общественный совет образовательного учреждения. Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, необходимо будет направить в администрацию муниципального образования. В дальнейшем после проведения органами исполнительной власти экспертизы и при получении положительного заключения о возможности реализации проекты старшеклассников будут включены в областной бюджет на 2018 год.

Конечно, есть и ограничения. В частности, срок реализации не может превышать один год. Финансирование предложений, выдвинутых старшеклассниками и прошедших отбор, будет осуществляться за счет субсидии из областного бюджета в размере не более 3 млн рублей на одно начинание. А муниципалитет должен будет вложить не менее 1% от общей стоимости проекта.

Министерство финансов Сахалинской области не оставит без внимания и те предложения старшеклассников, которые превышают ограничения по стоимости и срокам. У авторов проектов будет возможность разместить информацию о них на сахалинском портале инициативного бюджетирования (http://pib.sakhminfin.ru/) для дальнейшего рассмотрения на региональном уровне.

Аккаунт проекта «Молодежный бюджет» в социальной сети находится по адресу: www.instagram.com/sakh_molodbudget/, информирует региональное правительство.