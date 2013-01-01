Сахалинец убил соседей самокатом

Житель села Мгачи Александровск-Сахалинского района подозревается в убийстве соседей.

30 августа в квартире дома №30 на ул. Первомайской обнаружены тела 53-летнего хозяина квартиры, инвалида по слуху и зрению, и его 62-летней сожительницы с признаками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело - убийство. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый за аналогичное преступление 28-летний сосед убитых. Решается вопрос о заключении его под стражу.

По версии следствия, молодой человек проживал по указанному адресу с супругой и тремя малолетними детьми. Примерно три месяца назад в его дом поселились соседи - женщина и мужчина, который был слепым и плохо слышал, в связи с чем разговаривал очень громко. Кроме того, пожилые люди злоупотребляли спиртными напитками и могли на протяжении ночи громко разговаривать. От их криков у соседей просыпались дети и, испугавшись, плакали. Супруга подозреваемого не раз устраивала ему скандалы по этому поводу и просила поговорить с соседями.

Молодой человек неоднократно приходил к соседям и просил их вести себя тихо, поскольку они мешают детям спать. Однако это не помогало.

30 августа в 01:30 он, услышав громкий разговор соседей, взял детский самокат, поломал его на две части и зашел в квартиру потерпевших. Увидев сидящих на кровати пенсионеров, он взял металлическую трость и стал бить соседей по головам, от чего трость сломалась. Тогда молодой человек начал бить их сломанным самокатом. Когда стало понятно, что мужчина и женщина умирают, взял части самоката, пошел в лес и разбросал их в разных местах. Затем сжег олимпийку, которая была в крови, вернулся домой и лег спать.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.