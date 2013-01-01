Ремонт фасадов школ и детских садов в Южно-Сахалинске завершится до конца года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня в стадии строительно-монтажных работ находятся фасады и кровли семи школ, трех детских садов и Дворца детского (юношеского) творчества. Завершены работы в детских садах № 3, 4, 24.

Весной администрация города приняла план ремонта фасадов образовательных учреждений на три года. Согласно графику, в этом году будут отремонтированы 14 объектов, в 2018 - 22, а в 2019 - оставшиеся 16.

В школах № 6, 8, 13, 22, 26, 31, в детских садах № 9, 13, 21 и в ДД(Ю)Т работы закончатся до конца текущего года. Отметим, школы, на территории которых сейчас ведутся работы, прошли приемку специальной комиссии, в которую входят представители Госпожнадзора и Роспотребнадзора, и имеют акты готовности к учебному году. Ремонт зданий и обустройство прилегающей территории могут продолжаться и после приемки. К 1 сентября образовательные учреждения и подрядчики приняли меры безопасности нахождения детей на объектах, где ведутся работы. Доступ в школы организован через центральный вход. Строительные площадки находятся на задних дворах и огорожены, леса затянуты сеткой. Где необходимо, обустроены безопасные коридоры для входа в здание и прохода на спортивные площадки. Срок реализации мероприятий по ремонту складывается из нескольких длительных процедур: подготовка аукциона на разработку и разработка проектно-сметной документации (до 2 месяцев), аукционные мероприятия и выбор подрядчика (до 2 месяцев) и проведение строительно-монтажных работ (от 90 до 120 дней). Основная часть времени уходит на доставку материалов с материка. На объектах используются навесные фасадные системы, которые можно устанавливать вне зависимости от времени года.

Кроме ремонта кровель и фасадов, в образовательных учреждениях благоустраивают территории, запланированные на этот год. Эти работы завершены в пяти школах, в стадии выполнения - в детских садах №3, 4, 13, 24, ДД(Ю)Т, школе №8. Заканчивается капитальный ремонт основного корпуса школы в Синегорске. Все внутренние работы выполнены, ремонт кровли, фасада и благоустройство территории завершат до конца сентября. До этого времени дети будут обучаться в дополнительном корпусе. После открытия центрального здания школьники будут учиться в одну смену. Это одно из требований государственных образовательных стандартов, к исполнению которых стремится администрация Южно-Сахалинска путем оптимизации помещений, строительства дополнительных корпусов и проектирования новых школ.