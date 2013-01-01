Спикера мастерской «Края света» едва оттащили от сахалинских пянсе
Конечно, этот рассказ не о пянсе. Просто иногда журналисты прибегают к не очень честным методам, чтобы завлечь читателя в по-настоящему интересную тему, корректный заголовок к которой был бы скучноват. Отсюда такое название.
Кстати, про корейский пирожок – правда. Руководитель фотомастерской кинофестиваля «Край света» Геннадий Йозефавичус на самом деле съел в Южно-Сахалинске пянсе. Потом еще одно. Москвич, фотограф, объехавший в гастрономических турах не один десяток экзотических стран, назвал паровое тесто с капустой и мясом «незабываемым и нежнейшим гастрономическим переживанием» и сказал, что «его едва оттащили от покупки третьего». Однако главное – не это. Важно, что цель мастерской «Гид по городу» в рамках Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» достигнута. Нас, островитян, повернули лицом к лицу к факту: наша малая родина – гастрономически уникальна.
Вообще, как сообщил генеральный продюсер кинофестиваля Алексей Агронович, идея фотомастерской в этом году заключается в том, чтобы хобби – фотографирование - превратить во что-то полезное. Например, создать гастрономический гид по региону. Йозефавичус с фотографом Рашель Землинской набрали группу желающих от 11 до 54 лет и айда колесить по заведениям и географическим местам, интересным с ракурса «а чего бы тут такого съесть».
Они бывали на морских берегах и в придорожных кафе, в дорогих ресторанах и на рыбных рынках. Как люди творческие, привнесли в проект сумасшедшинку. Определившись с главным действующим лицом – рыбой, прикупили «актрису» на рынке. Положили до утра в холодильник, а ночью муж одной из участниц фотомастерской, вернувшись с работы, «актрису» съел. Пришлось рано поутру бежать на рынок, выбирать максимально похожую замену, одобренную в результате кастинга.
«Лососевая фотомодель» показала мастеровым Холмск. Ее утонченное серебристое «лицо» теперь можно увидеть в целом фотопроекте. Вот она позирует на фоне городской надписи, вот – на круглом столике дорожной забегаловки, вот балуется с бутылочкой того, о чем писать в СМИ теперь нельзя…
Таким баловством Йозефавичус задрапировал основную свою мысль. Показать сахалинцам гастрономический Сахалин, а заодно и москвичам с ним познакомиться.
- Мы были как геологи, которые ищут золотую жилу. И это не просто сравнение. Еда сегодня на лидирующих позициях везде. Гастрономические книги всегда окупаются. А хэштеги «еда» с блюдами, их приготовлением и даже остатками набирают стомиллионные просмотры. Даже тот, кто еду не фотографирует, кушает три раза в день. Мы вот даже, видите, заставку нашему проекту придумали в стиле «Левиафана». Хочется подписать: «Мы можем съесть любого кита», - улыбался куратор мастерской.
Для составления продуктовой корзины Сахалина годилось все. И рейд в холодильники обычного островитянина, и разговор с продавцами крабов, и вояж по дачным трофеям. Восторгов на презентации работы мастерской наслушались: «Вы на широте Одессы, у вас тут и обычный виноград, и морской!», «Прекрасные кальмары по 15 кг, я таких в жизни не видал!», «Ламинарии 15 видов, боже, как она фотогенична!».
- Для нас, москвичей, вся корюшка – на одну корью морду выглядит. А для вас – и «тайфун», и «зубатка», и «малоротка». И по размеру ее различаете, и по жесткости, и по цвету… - открывал для себя Сахалин московский фотограф, заставляя проникнуться собственной уникальностью сидящих в зале. И мы проникались. Тем более когда дошли до сравнений с соседями.
Вот на Камчатке, к примеру, откуда спикер вернулся на днях, гастрономической идентичности кот наплакал: только кафе с блюдами из дичи. А на Сахалине буквально влезла на стол каждого островитянина корейская кухня. Это не жалкое подобие московских корейских салатов (слова куратора) и не аутентичная кухня Южной Кореи. Это что-то свое, феноменально вкусное и сахалинское.
А японская кухня? В одном из ресторанов после приятнейшего ужина фотографы столкнулись с совершенно особенным явлением. Постоянных клиентов обходил сотрудник заведения и взволнованно шептал: «Сегодня хозяин приезжает, привозит партию свежей рыбы, будут брюшки тунца…» И все кивали, благодарили…
В видоискатель фотокамеры попадали и островная клоповка, и белокопытник. «Для вас это - как для нас майонез в продмаркете», - то ли восхищался, то ли упрекал собравшихся москвич. И, представьте, становилось стыдно, что доселе игнорировали, не фотографировали. Кстати, досталось и Аграновичу. Он, посплетничал московский фотограф, совсем кухней не интересуется. Поэтому на вопрос: «Ну, как там, на Сахалине, есть чем удивить в плане еды?» отвечал сдержанно: «Ну, живет там один старый японец, есть ресторан»… А тут, как выяснилось, настоящий русско-японо-корейский фейерверк, который может удивить туристов и из Москвы, и из Парижа, и из Милана, и из Бангкока.
В результате недельной работы мастерской, пожалуй, все ее мастеровые достигли своей цели. Одни познакомились с гастрономическим Сахалином, другие приобрели несколько поводов для гордости малой родиной.
«А стоило ли ради этих нескольких десятков людей устраивать целую мастерскую?» - спросите вы. Вопрос, конечно, понятен. А вот стоило. Потому что по результатам ее работы планируют выпустить в свет книгу. А книга – это вам не «побегали-пофотографировали и разошлись». Удачно написанная и проиллюстрированная, она сможет нанести остров на гастрономическую карту мира.
- Есть места уже хорошо описанные, а есть места, пока миру не известные. Хотя Сахалин обладает ровно такой же уникальностью. Но описать его мы, приехавшие сюда, не можем. Нам надо помочь поведать об уникальности сахалинской кухни, которая совершенно точно существует. И мы с вами должны научиться рассказывать о себе, видеть самих себя. И я надеюсь, что найдем способы и по результатам работы скоро появится книга про сахалинскую кухню, про сахалинскую еду. Книга про вас и про нас, - поделился Агранович.
Кстати: куратор мастерской «Гид по городу» назвал ТОП-5 самых вкусных сахалинских мест. В него вошли ресторан в Корейском культурном центре, ресторан «Фурусато», ресторан «Утес» в Холмске, свежие морепродукты на рынке «Техник» и рыночная же торговая точка, где продают пянсе. Не знаю, как вам, я все же на днях пойду попробую это «незабываемое нежнейшее гастрономическое переживание».
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