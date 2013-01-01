Спикера мастерской «Края света» едва оттащили от сахалинских пянсе

Конечно, этот рассказ не о пянсе. Просто иногда журналисты прибегают к не очень честным методам, чтобы завлечь читателя в по-настоящему интересную тему, корректный заголовок к которой был бы скучноват. Отсюда такое название.

Кстати, про корейский пирожок – правда. Руководитель фотомастерской кинофестиваля «Край света» Геннадий Йозефавичус на самом деле съел в Южно-Сахалинске пянсе. Потом еще одно. Москвич, фотограф, объехавший в гастрономических турах не один десяток экзотических стран, назвал паровое тесто с капустой и мясом «незабываемым и нежнейшим гастрономическим переживанием» и сказал, что «его едва оттащили от покупки третьего». Однако главное – не это. Важно, что цель мастерской «Гид по городу» в рамках Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» достигнута. Нас, островитян, повернули лицом к лицу к факту: наша малая родина – гастрономически уникальна.

Сюжет

Кинофестиваль «Край света» Вообще, как сообщил генеральный продюсер кинофестиваля Алексей Агронович, идея фотомастерской в этом году заключается в том, чтобы хобби – фотографирование - превратить во что-то полезное. Например, создать гастрономический гид по региону. Йозефавичус с фотографом Рашель Землинской набрали группу желающих от 11 до 54 лет и айда колесить по заведениям и географическим местам, интересным с ракурса «а чего бы тут такого съесть». Они бывали на морских берегах и в придорожных кафе, в дорогих ресторанах и на рыбных рынках. Как люди творческие, привнесли в проект сумасшедшинку. Определившись с главным действующим лицом – рыбой, прикупили «актрису» на рынке. Положили до утра в холодильник, а ночью муж одной из участниц фотомастерской, вернувшись с работы, «актрису» съел. Пришлось рано поутру бежать на рынок, выбирать максимально похожую замену, одобренную в результате кастинга. «Лососевая фотомодель» показала мастеровым Холмск. Ее утонченное серебристое «лицо» теперь можно увидеть в целом фотопроекте. Вот она позирует на фоне городской надписи, вот – на круглом столике дорожной забегаловки, вот балуется с бутылочкой того, о чем писать в СМИ теперь нельзя… Таким баловством Йозефавичус задрапировал основную свою мысль. Показать сахалинцам гастрономический Сахалин, а заодно и москвичам с ним познакомиться. - Мы были как геологи, которые ищут золотую жилу. И это не просто сравнение. Еда сегодня на лидирующих позициях везде. Гастрономические книги всегда окупаются. А хэштеги «еда» с блюдами, их приготовлением и даже остатками набирают стомиллионные просмотры. Даже тот, кто еду не фотографирует, кушает три раза в день. Мы вот даже, видите, заставку нашему проекту придумали в стиле «Левиафана». Хочется подписать: «Мы можем съесть любого кита», - улыбался куратор мастерской.

Для составления продуктовой корзины Сахалина годилось все. И рейд в холодильники обычного островитянина, и разговор с продавцами крабов, и вояж по дачным трофеям. Восторгов на презентации работы мастерской наслушались: «Вы на широте Одессы, у вас тут и обычный виноград, и морской!», «Прекрасные кальмары по 15 кг, я таких в жизни не видал!», «Ламинарии 15 видов, боже, как она фотогенична!». - Для нас, москвичей, вся корюшка – на одну корью морду выглядит. А для вас – и «тайфун», и «зубатка», и «малоротка». И по размеру ее различаете, и по жесткости, и по цвету… - открывал для себя Сахалин московский фотограф, заставляя проникнуться собственной уникальностью сидящих в зале. И мы проникались. Тем более когда дошли до сравнений с соседями. Вот на Камчатке, к примеру, откуда спикер вернулся на днях, гастрономической идентичности кот наплакал: только кафе с блюдами из дичи. А на Сахалине буквально влезла на стол каждого островитянина корейская кухня. Это не жалкое подобие московских корейских салатов (слова куратора) и не аутентичная кухня Южной Кореи. Это что-то свое, феноменально вкусное и сахалинское. А японская кухня? В одном из ресторанов после приятнейшего ужина фотографы столкнулись с совершенно особенным явлением. Постоянных клиентов обходил сотрудник заведения и взволнованно шептал: «Сегодня хозяин приезжает, привозит партию свежей рыбы, будут брюшки тунца…» И все кивали, благодарили… В видоискатель фотокамеры попадали и островная клоповка, и белокопытник. «Для вас это - как для нас майонез в продмаркете», - то ли восхищался, то ли упрекал собравшихся москвич. И, представьте, становилось стыдно, что доселе игнорировали, не фотографировали. Кстати, досталось и Аграновичу. Он, посплетничал московский фотограф, совсем кухней не интересуется. Поэтому на вопрос: «Ну, как там, на Сахалине, есть чем удивить в плане еды?» отвечал сдержанно: «Ну, живет там один старый японец, есть ресторан»… А тут, как выяснилось, настоящий русско-японо-корейский фейерверк, который может удивить туристов и из Москвы, и из Парижа, и из Милана, и из Бангкока.