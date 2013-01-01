Почетный гражданин Южно-Сахалинска Мияниси Ютака отмечает день рождения

Известный благотворитель и меценат, почетный гражданин Южно-Сахалинска Мияниси Ютака в связи с днем рождения сегодня принимал поздравления в администрации города, сообщает пресс-служба.

Он родился в 1934 году в Японии, неподалеку от Саппоро, в большой трудолюбивой семье. Родители с детства прививали ему любовь к прекрасному. Мияниси Ютака с юных лет увлекался музыкой и, даже отучившись на экономиста, не перестал заниматься творчеством и журналистикой.

Впервые в Россию (тогда еще в СССР) он приехал в середине 70-х годов прошлого столетия. Эта поездка разделила его жизнь на до и после. С 1990 года Мияниси Ютака постоянно живет в России. Он внес огромный вклад в развитие сотрудничества между Южно-Сахалинском и Японией. А в 1996 году подарил городскому парку культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина знаменитую Аллею сакуры.

28 мая 2008 года обладатель многочисленных японских и российских наград Мияниси Ютака «за все те добрые дела, инициатором и активным участником которых... являлся на протяжении многих лет…» стал почетным гражданином областной столицы.

- Ваша деятельность в Южно-Сахалинске достойна уважения. Свои силы, знания, энергию и жизненный опыт вы отдаете работе на благо островитян. Несмотря на почтенный возраст, вы и сегодня полны жизненной энергии и оптимизма. Позвольте выразить вам глубокую признательность за многолетний плодотворный труд, - сказал вице-мэр, руководитель аппарата администрации Южно-Сахалинска Алексей Фризюк.