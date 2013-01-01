Московские журналисты популяризируют историю Сахалина через Arzamas

Журналисты из Москвы расскажут об истории Сахалина и традициях коренных малочисленных народов островного региона на образовательном интернет-портале Arzamas.

31 августа в рамках международного кинофестиваля «Край света» они представили научно-просветительскую мастерскую «Большая история».

- Это новая мастерская, и нам с коллегами она показалась важной и интересной, - отметил во вступительном слове генеральный продюсер ежегодного фестиваля Алексей Агранович. - Изначально я предполагал, что она будет предназначена исключительно для журналистов. Поскольку именно они на сегодняшний день, возможно, являются главными людьми, которые так или иначе описывают жизнь и пересказывают происходящее в мире.

Агранович пригласил на Сахалин известного московского журналиста Филиппа Дзядкова – основателя портала Арзамас, созданного в научно-популярном жанре и рассказывающего простым и интересным языком о разных сложных вещах. Дзядков взял с собой на остров коллег. В течение недели они общались с сахалинскими учёными и местными жителями, которые могли бы помочь в заполнении контента на сайте. Благодаря оперативной работе, за это время им удалось собрать достаточно информации, чтобы создать на сайте целый курс (как они его называют), посвященный островному региону. На данный момент курс состоит из нескольких лекций и дополнительных материалов.

Одна из лекций называется «История Сахалина в семи периодах». В ней историк Владимир К. составил максимально короткую, но содержательную хронику острова. Посетители сайта смогут узнать о мамонтах, маяках, периоде Карафуто, нивхах и многом другом. Другая графа посвящена разным произведениям (включая книги и кино), посвящённым Сахалину. Оказывается, про остров не только писали книги, но и создавали комиксы. Более того, островной регион воспевают зарубежные авторы. По мнению участников проекта, это должно быть интересно как жителям материка, так и сахалинцам, поскольку далеко не все из них знают о таких произведениях. Другой раздел посвящён нивхскому фольклору и носит креативное название «Плейлист нивха». Перейдя по ссылке, можно ознакомиться с шаманскими композициями, узнать секреты вокальной и инструментальной музыки коренных этносов острова.