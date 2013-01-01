Совместная деятельность на Курилах будет выгодна и России, и Японии - Мезенцев

Совместная хозяйственная деятельность на Курильских островах будет выгодна и России, и Японии. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Дмитрий Мезенцев в ходе рабочей встречи с полномочным министром посольства Японии в Российской Федерации Фуруя Токуро. Мероприятие состоялось по просьбе японской стороны.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с новым форматом взаимоотношений, который выстраивают соседние страны, а также некоторые аспекты организации совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Перспективными для сотрудничества Москва и Токио считают сферы туризма и медицины, проекты в области экологии и рыболовства, культурные и гуманитарные связи.

Дмитрий Мезенцев и Фуруя Токуро рассмотрели также вопросы подготовки к третьему Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в этом мероприятии примет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В Стране восходящего солнца надеются, что этот визит будет крайне продуктивным, отметил полномочный министр посольства Японии.

Российский сенатор сказал, что в Москве высоко ценят внимательное, заинтересованное и последовательное отношение со стороны Токио к реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

На встрече также поднимался вопрос обмена делегациями парламентариев. Японская сторона готова подробно обсуждать расширение двусторонних визитов. Мезенцев подчеркнул, что советы по взаимодействию между парламентами двух стран являются логичным продолжением той линии сотрудничества, которую задали первые лица России и Японии.