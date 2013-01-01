Двое сахалинцев предстанут перед судом за побег из колонии
Двое сахалинцев предстанут перед судом за побег из мест лишения свободы.
Установлено, что ночью 27 июля 2017 года двое осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области, по предварительному сговору совершили побег.
Уголовное дело направлено в Смирныховский районный суд для рассмотрения по существу.
За совершение данного преступления предусмотрено до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
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