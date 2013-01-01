Центр внимания. Выпуск от 31 августа

Другой подход

Горбушевую путину этого года в Сахалинской области признали неудачной. Она еще не закончилась, но уже сегодня понятно - выловить объем, который прогнозировала наука, невозможно. В настоящее время рыбаки собрали без малого 18,5 тыс. тонн. Это меньше четверти возможного вылова. Но решение проблемы есть.

Курица нарасхват

Птицефабрика «Островная» начала поставки продукции на Курилы. Первым населенным пунктом, где побывала автолавка с курицей и яйцом, стал Курильск на Итурупе. Крупную партию свежей сахалинской продукции там раскупили буквально за три часа.

Осваивают полученные земли

Число обладателей «дальневосточного гектара» на Сахалине достигло 5 тысяч человек. Основная масса получателей - островитяне. Большинство из них уже знают, на какие цели использует полученные угодья.

Новые площадки

В Южно-Сахалинске продолжается установка площадок. До конца года во дворах областного центра появятся 69 детских и 36 спортивных объектов. В администрацию города неоднократно поступали обращения от жителей с просьбой облагородить ранее установленные площадки. Все заявки выполняются в полном объеме. Например, возле дома №74б на улице Авиационной началась укладка резинового покрытия.

Подарок юным сельчанам

Сельскую школу села Костромского сдают «под ключ». Капитальный ремонт учебного заведения длился целый год, и ребята были вынуждены ездить в соседний поселок Пионеры.

Репетиция парада

Генеральная репетиция парада в честь окончания Второй мировой войны состоялась накануне вечером на площади Победы. Тренировка прошла быстро из-за подготовленности парадных расчетов и холодного дождя.

Спецвыпуск о героях

Фотокорреспондент, рисковавший жизнью, снимая эпизоды военных действий на островах. Женщина, на века сохранившая память об освободителях Холмска. О подобных героях из народа рассказали сахалинцам журналисты газеты «Губернские ведомости», подготовившие спецвыпуск к годовщине завершения Второй мировой войны.

Мастер-класс Гришковца

«Край света» преодолел экватор и стремительно движется к завершению. Главное событие этого дня - конкурсный фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова. Продолжаются на седьмом международном фестивале и лекции.