Краеведы исследуют Итуруп
Краевед Илья Обломов продолжает исследовать остров Итуруп. Он расскажет о вулкане Баранском и кипящих озерах.
Автор видео: Илья Обломов
Оператор: Максим Махин
|Войти / Зарегистрироваться
|16+
Краевед Илья Обломов продолжает исследовать остров Итуруп. Он расскажет о вулкане Баранском и кипящих озерах.
Автор видео: Илья Обломов
Оператор: Максим Махин
День России на юге Сахалина: байкер-шоу, джаз и битва девушек с ветеранами спорта
https://www.xivra.com/foru
читать дальше
Древний обряд оленеводов провели на севере Сахалина
Макоедова там не было, неправда
Центр внимания. Выпуск 30 августа
Скажите, где еще в интернете можно смотреть выпуски новостей ОТВ? есть ли на ю-тубе?
Комментарии