Не стареют душой
Фронтовики и пенсионеры взяли в руки винтовки и сыграли в шахматы. В Южно-Сахалинске, накануне дня освобождения Сахалина, проходят традиционные соревнования. Несмотря на почтенный возраст, ветераны показывают отменную подготовку.
|Войти / Зарегистрироваться
|16+
Фронтовики и пенсионеры взяли в руки винтовки и сыграли в шахматы. В Южно-Сахалинске, накануне дня освобождения Сахалина, проходят традиционные соревнования. Несмотря на почтенный возраст, ветераны показывают отменную подготовку.
День России на юге Сахалина: байкер-шоу, джаз и битва девушек с ветеранами спорта
https://www.xivra.com/foru
читать дальше
Древний обряд оленеводов провели на севере Сахалина
Макоедова там не было, неправда
Центр внимания. Выпуск 30 августа
Скажите, где еще в интернете можно смотреть выпуски новостей ОТВ? есть ли на ю-тубе?
Комментарии