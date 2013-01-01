Не стареют душой

Фронтовики и пенсионеры взяли в руки винтовки и сыграли в шахматы. В Южно-Сахалинске, накануне дня освобождения Сахалина, проходят традиционные соревнования. Несмотря на почтенный возраст, ветераны показывают отменную подготовку.