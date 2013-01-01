Подарок юным сельчанам
Подарок к празднику знаний. Сельскую школу села Костромского сдают «под ключ». Капитальный ремонт учебного заведения длился целый год, и ребята были вынуждены ездить в соседний поселок Пионеры.
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Подарок к празднику знаний. Сельскую школу села Костромского сдают «под ключ». Капитальный ремонт учебного заведения длился целый год, и ребята были вынуждены ездить в соседний поселок Пионеры.
День России на юге Сахалина: байкер-шоу, джаз и битва девушек с ветеранами спорта
https://www.xivra.com/foru
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Древний обряд оленеводов провели на севере Сахалина
Макоедова там не было, неправда
Центр внимания. Выпуск 30 августа
Скажите, где еще в интернете можно смотреть выпуски новостей ОТВ? есть ли на ю-тубе?
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