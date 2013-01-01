На Сахалин прибыли Герои России и Советского Союза

Историями героического прошлого с сахалинской молодежью поделятся Герой РФ, десантник, Вячеслав Сивко и Герой Советского Союза, летчик-космонавт Анатолий Арцебарский. Накануне почётные гости Сахалина встретились с заместителем председателя правительства региона Антоном Зайцевым.

- Я искренне рад приветствовать вас на Сахалинской земле. У вас очень богатая биография, вся ваша жизнь пропитана патриотизмом и любовью к Родине. Уверен, что дети, после общения с вами, зарядятся вашим настроением. Такие встречи меняют мировоззрение и имеют огромное значение в решении задач по военно-патриотическому воспитанию. Благодаря такому общению и строится самый важный диалог - диалог поколений, - сказал Зайцев.

Как отметил участник боевых действий в Афганистане и Чечне Вячеслав Сивко, желание приносить пользу Отчизне его не отпускает ни на минуту. Сейчас он активно работает в общественных и патриотических организациях. Он - президент регионального Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации.

- Все, кто носит «Золотую Звезду» - братья! Высшая степень отличия обязывает нас всегда быть примером для других, для подрастающего поколения. Мы должны доносить до молодежи важность таких ценностей как: мужество, отвага, патриотизм, - подчеркнул Вячеслав Сивко.

Во время беседы гости делились яркими воспоминаниями из жизни. Улыбку вызвал рассказ последнего Героя Советского Союза, летчика-космонавта Анатолия Арцебарского.

- С самого детства и до конца своих дней мы останемся патриотами! Помню, как перед полётом в космос, вопреки всем правилам техники безопасности, я спрятал сложенный в несколько раз флаг страны в скафандре. Так и провез его с собой на орбиту и установил на станции «Мир». Я был очень горд, что флаг моей страны развивается в космосе, - рассказал Арцебарский.