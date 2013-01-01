На Сахалин прибыли Герои России и Советского Союза
На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями». Патриотическая акция стартует по всей стране 1 сентября и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением.
Историями героического прошлого с сахалинской молодежью поделятся Герой РФ, десантник, Вячеслав Сивко и Герой Советского Союза, летчик-космонавт Анатолий Арцебарский. Накануне почётные гости Сахалина встретились с заместителем председателя правительства региона Антоном Зайцевым.
- Я искренне рад приветствовать вас на Сахалинской земле. У вас очень богатая биография, вся ваша жизнь пропитана патриотизмом и любовью к Родине. Уверен, что дети, после общения с вами, зарядятся вашим настроением. Такие встречи меняют мировоззрение и имеют огромное значение в решении задач по военно-патриотическому воспитанию. Благодаря такому общению и строится самый важный диалог - диалог поколений, - сказал Зайцев.
Как отметил участник боевых действий в Афганистане и Чечне Вячеслав Сивко, желание приносить пользу Отчизне его не отпускает ни на минуту. Сейчас он активно работает в общественных и патриотических организациях. Он - президент регионального Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации.
- Все, кто носит «Золотую Звезду» - братья! Высшая степень отличия обязывает нас всегда быть примером для других, для подрастающего поколения. Мы должны доносить до молодежи важность таких ценностей как: мужество, отвага, патриотизм, - подчеркнул Вячеслав Сивко.
Во время беседы гости делились яркими воспоминаниями из жизни. Улыбку вызвал рассказ последнего Героя Советского Союза, летчика-космонавта Анатолия Арцебарского.
- С самого детства и до конца своих дней мы останемся патриотами! Помню, как перед полётом в космос, вопреки всем правилам техники безопасности, я спрятал сложенный в несколько раз флаг страны в скафандре. Так и провез его с собой на орбиту и установил на станции «Мир». Я был очень горд, что флаг моей страны развивается в космосе, - рассказал Арцебарский.
Главная задача проекта «Диалоги с героями» - развитие системы наставничества и преемственности поколений, воспитание у молодежи патриотического сознания, гражданственности, положительных морально-нравственных качеств. На Сахалине Героям предстоит принять участие в торжественных школьных линейках и пообщаться со школьниками, а также познакомиться с участниками молодежного форума «ОстроVа». В плотном графике найдется время и на посещение мемориального комплекса «Победа», сообщает департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
Фото департамента информационной политики правительства Сахалинской области
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