Капитальный ремонт Компроспекта Южно-Сахалинска начнут в 2018 году

Капитальный ремонт Комунистического проспекта в Южно-Сахалинске планируют начать в будущем году, проезжая часть будет расширена, об этом сообщил мэр города Сергей Надсадин на встрече с членом Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрием Мезенцевым.

Надсадин также рассказал о планах продлить улицы Горького, Больничную и Пограничную, что позволит максимально разгрузить транспортную сеть, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сенатор одобрил работу муниципалитета по благоустройству Южно-Сахалинска, он отметил, что за последнее время Южно-Сахалинск заметно похорошел.

- Меня здесь не было три месяца. Я проехал по городу и вижу очевидные улучшения. Многое уже сделано, ремонтируются дороги, тротуары, хорошо поработали озеленители. Взят серьезный старт по ремонту фасадов жилых домов. Результаты неплохие, не останавливайтесь на достигнутом, - сказал сенатор.

Надсадин поблагодарил Мезенцева за хорошие отзывы, отметив, что эти три месяца — собственно и весь срок, которым строители располагали.

- Из-за климатических особенностей строительный сезон стартует в конце мая - начале июня. Поэтому сроки завершения масштабных работ у нас перешли на осень. Надеемся, что погода не подведет. Одну из центральных улиц - Комсомольскую - сдаем участками. Полностью закончим работу к середине октября, - рассказал мэр.

Дмитрий Мезенцев также одобрил курс, который взят на обустройство городских зон отдыха — таких как бульвар Анкудинова. Мэр добавил, что сейчас рассматривается вопрос о создании прогулочной зоны вокруг городского парка - от площади Славы по Алтайскому переулку и с выходом на Комсомольскую. Сенатор предложил уже сейчас задуматься об открытии в таких местах точек общественного питания. Для этого можно было бы привлечь тех, кто только хочет открыть свое дело, а муниципалитет мог бы их поддержать.

Сенатору подробно рассказали о механизмах муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, которые действуют в Южно-Сахалинске. Сейчас их 17, в том числе - предоставление субсидий на возмещение части затрат на открытие бизнеса, аренду помещений, покупку оборудования.

В городе в предпринимательской деятельности занято 47% работающего населения. Для сравнения, средний показатель по стране - 25%. Сенатор отметил, что такими цифрами можно гордиться. Мезенцев внес предложение усилить социальную рекламу по возможностям для потенциальных предпринимателей, посоветовал воспользоваться практикой других городов и разделить Южно-Сахалинск на сегменты, чтобы понимать, в каком районе какой услуги не хватает и ориентировать начинающих предпринимателей заниматься этим бизнесом.