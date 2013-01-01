Фонд «Родные Острова» помог 45 семьям Южно-Сахалинска собрать детей в школу

Напомним, фонд взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, в том числе для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду.

Главный специалист департамента образования Южно-Сахалинска Николай Неретин рассказал, что «Родные острова» часто выступают инициаторами подобных мероприятий и поддерживают семьи и детей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации и в социально-опасном положении. Он добавил, что это не разовая помощь, а постоянная совместная работа.

Президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан отметил, что в этом году расширилось не только количество подопечных, но и география проекта.

- 45 семей – это только Южно-Сахалинск. Мы уже побывали в Горнозаводске, а 1 сентября нас ждут в Шебунино и Невельске. Одно из направлений нашей деятельности – помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и очень важно не оставаться равнодушными, - добавил Александр Кан.