На Курилах электрика убили в доме, где он чинил проводку

В одной из квартир села Рейдово Курильского района убили электрика, подозреваемый уже задержан сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, 58-летний потерпевший работал электриком и 28 августа чинил проводку в квартире 34-летней жительницы Рейдово. К женщине пришли знакомые, выпивали, пригласили присоединиться к ним и электрика. В процессе застолья между электриком и одним из гостей произошел конфликт на почве ревности. Подореваемый, 38-летний мужчина ударил потерпевшего несколько раз кулаком по голове.

- В результате нанес мужчине закрытую черепно-мозговую травму с отеком головного мозга. Спустя сутки мужчина от полученных телесных повреждений скончался в хирургическом отделении Курильской районной больницы, - пояснили в следкоме.

Житель Курильска, который наносил удары, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас следствие решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.