Опасные персики с гусеницами не пустили на Сахалин

Партию опасных для здоровья персиков из Китая не пустили на Сахалин, сообщается на сайте территориального управления Россельхознадзора.

При досмотре партии овощей и фруктов, прибывших теплоходом в Корсаковский морской торговый порт, сотрудники Россельхознадзора обнаружили в персиках гусеницу восточной плодожорки. Партия овощей и фруктов пришла в адрес одного из местных предпринимателей.

Общий вес зараженной продукции составил 75 килограммов.

По информации специалистов фитосанитарного контроля, восточная плодожорка несет большую угрозу плодовым деревьям, эти вредители способны полностью уничтожить урожай. Вредитель опасен своей высокой плодовитостью и способностью быстро распространяться.

В Европе этот вид способен повреждать до 90% плодов и побегов персика, а в некоторых провинциях Китая уничтожает до 50% урожая груш.

Владельцу груза выдано предписание на запрет использования и ввоза зараженных персиков. Плоды подлежат уничтожению.