Рождаемость превысила смертность в Сахалинской области

Естественный прирост населения отмечен в Сахалинской области. За январь – июль 2017 года на островах родилось 3600 малышей. Среди них была одна тройня и 49 двоен, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Сахалинстата.

Число умерших по региону составило 3443 человека. Естественный прирост составил 157 человек, за аналогичный период 2016 года прирост составлял 245 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в шести муниципальных образованиях области: Южно-Сахалинске, Анивском, Курильском, Ногликском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах.

В области зарегистрировано 2145 браков и 1633 развода против 2107 браков и 1547 разводов в прошлом году.

По данным УФМС России по Сахалинской области, за январь - июнь 2017 года на Сахалин и Курилы прибыло 13406 человек, из которых 62,7% – на постоянное место жительства. Выбыло 11885 человек, из которых 76,7% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 4972 человека. Миграционный прирост составил 1521 человек.