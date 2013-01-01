Долгожданный участок улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске открывают для движения

Участок улицы Комсомосльской от Коммунистического проспекта до Тихоокеанской улицы в Южно-Сахалинске откроют для движения 1 сентября. Проехать там можно будет уже с 14:00, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии областного центра.

В скором времени здесь будут установлены пешеходные ограждения, дорожные знаки, опоры освещения, оборудована автобусная остановка, а также проведено озеленение. На время проведения работ могут вводиться ограничения по одной из четырех полос.

Напомним, реконструкция одной из основных магистралей областного центра началась в конце апреля. Комплексные работы с заменой сетей проводятся на участке общей протяженностью чуть более 1 километра - от Компроспекта до проспекта Победы.

Подрядчик - ООО «Северспецстрой». Открываться ремонтируемый участок улицы Комсомольской будет поэтапно. Вскоре движение возобновится от улицы Тихоокеанской до улицы Поповича, далее - от улицы Поповича до проспекта Победы. О времени открытия будет сообщено дополнительно.