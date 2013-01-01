В День окончания Второй мировой войны южносахалинцев ждут парад, гуляния и фейерверк

Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, 2 сентября начнется в 10:00 на площади Победы, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии областного центра.

Таким образом, удастся разместить гораздо большее количество зрителей, чем в прошлом году. Для ветеранов оборудуют трибуны, остальные зрители смогут расположиться по периметру площади. Парад пройдет до площади Славы, где участники Великой Отечественной войны, ветераны, первые лица Сахалинской области и города возложат цветы к Вечному огню.

После завершения торжественной части ветеранов на комфортабельных автобусах отвезут на традиционный солдатский обед. Запланированы поздравления и подготовлена творческая программа.

Для жителей и гостей Южно-Сахалинска множество площадок будут организованы в городском парке культуры и отдыха имени Гагарина. Здесь пройдут народные гулянья, выступление духового оркестра и других коллективов, спортивные мероприятия и развлекательная программа для детей. Основные площадки развернутся на территории картодрома, за теннисными кортами и на танцплощадке возле мехаттракционов. Празднование продлится до 17:00.

Параллельно на площади Ленина устроят выставку военной техники, там же пройдут выступления фронтовых концертных бригад.

Кроме того, 2 сентября праздничные мероприятия состоятся во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.

В 20:00 на площади Победы начнется концерт, который завершится фейерверком в 22:00.