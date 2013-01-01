Активную молодежь Южно-Сахалинска ждут на форуме «Наш Южный»

Активную молодежь Южно-Сахалинска приглашают принять участие в муниципальном форуме «Наш Южный», сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Центра молодежных инициатив.

Он пройдет с 6 по 9 октября в лагере «Юбилейный». К участию приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет. Организаторы - «Центр молодежных инициатив» и администрация Южно-Сахалинска.

Работа форума будет построена по двум основным направлениям. В рамках направления «городское пространство» участники обсудят возможность создания в Южно-Сахалинске арт-объектов, представят свое видение бренда города, выскажут свое мнение о создании ТОСов. А в направлении «город возможностей» участники выскажут свои предложения по поддержке молодежного предпринимательства, поговорят о социальных лифтах и лидерстве.

В течение четырех дней молодежь ждут встречи с интересными людьми, которые поделятся своими историями успеха, деловые игры, дискуссии, мастер-классы, Networking-сессии и др.

В качестве экспертов на форуме «Наш Южный» планируется выступление специалистов Отделения по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ, южносахалинского Центра занятости, отдела поддержки предпринимательства департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска и др. Возможно участие приглашенных экспертов из Владивостока и Хабаровска.

Для участия в форуме необходимо заполнить анкету (в ней следует указать ФИО, дату рождения, место учебы/работы, контактные данные) и отправить ее на адрес электронной почты: a.khvan@yuzhno-sakh.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (4242) 312-682 (7).

Файл: Анкета_форум.doc (31,5 КБ).