Температура воды у западного побережья Сахалина превысила норму

Температура воды на западном побережье Сахалина в конце августа прогрелась на 1 -2 градуса выше многолетнего показателя, сообщается на сайте СахНИРО.

На большей части прибрежной зоны температура воды составила +18–20°C.

В заливе Анива температура воды увеличилась до +17–18°C. В районе пояса холодных вод у скалы Камень Опасности и мыса Крильон термические показатели не превышали +14°C.

Практически на всем протяжении юго-восточного побережья Сахалина возникали незначительные зоны апвеллинга (подъёма глубинных вод океана к поверхности) с отрицательными аномалиями температуры воды до 2°C. В заливе Терпения, наоборот, отмечались положительные аномалии температуры воды, наиболее значимыми они были у полуострова Терпения.

У северо-восточного побережья Сахалина наблюдались отрицательные аномалии температуры поверхности воды. Зона обширного апвеллинга сформировалась от Ныйского залива до мыса Терпения. Температура поверхности воды в этом районе была на 3–4°C ниже нормы. На отдельных участках шельфа отрицательные аномалии достигали 6°C.