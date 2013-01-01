Новый мини-рынок для садоводов и огородников открылся в Южно-Сахалинске

Новый мини-рынок для садоводов и огородников начал работу на улице Сахалинской областного центра. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время «прямой линии» к губернатору Олегу Кожемяко.

О нехватке мест в Южно-Сахалинске, где можно реализовывать выращенную на собственных огородах продукцию, сообщили пенсионеры Полина и Николай Шевченко, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе губернатора региона.

Садоводы и огородники теперь могут продавать излишки урожая с прилавков, установленных на территории торгового центра «Фаворит» по улице Сахалинской, 68б. Это - в шаговой доступности от тех мест, где дачники ранее реализовывали сезонные овощи, ягоды и зелень.

- Работает рынок с раннего утра и до позднего вечера. Арендной платы нет – торговые места предоставляются бесплатно. Сейчас их 20 и в ближайшее время станет вдвое больше, - рассказала заместитель начальника департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации города Елена Михайловская.

Удобство новых торговых рядов уже успели оценить горожане. Пенсионерка Мария Новоженова говорит, что теперь ей и другим огородникам не придется реализовывать продукцию, разложенную на ящиках в антисанитарных условиях.

- Все сделано цивилизованно и культурно, для комфорта и продавцов и покупателей. Есть защита от дождя, солнца, оборудованные прилавки. Появление такого рынка в Южно-Сахалинске можно только приветствовать, - заметила женщина.

В администрации города заверили, что число подобных торговых площадок в Южно-Сахалинске будет увеличиваться. Такая задача поставлена губернатором области Олегом Кожемяко.