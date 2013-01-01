Полигон ТБО закрывается в Поронайске с 1 сентября

Тревогу били экологи, прокуратура вынесла не одно предписание местным властям.

После судебного решения о запрете эксплуатации полигона понадобилось еще два года, чтобы разработать новую схему вывоза районного мусора. Появилось новое предприятие - АО «Управление по обращению с отходами», учредителем которого стало министерство имущественных отношений Сахалинской области. 100% акций предприятия принадлежат региональному правительству. Компания возьмет на себя обязанность сбора и транспортировки отходов на полигон в Смирныховском районе. При этом работники местного коммунального предприятия, которые осуществляли данные функции до нововведений, будут трудоустроены в новую фирму.