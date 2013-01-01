Полигон ТБО закрывается в Поронайске с 1 сентября
На свалку, расположенную недалеко от Поронайска и в нескольких десятках метров от уреза залива Терпения, около 70 лет свозили отходы со всего района.
Тревогу били экологи, прокуратура вынесла не одно предписание местным властям.
После судебного решения о запрете эксплуатации полигона понадобилось еще два года, чтобы разработать новую схему вывоза районного мусора. Появилось новое предприятие - АО «Управление по обращению с отходами», учредителем которого стало министерство имущественных отношений Сахалинской области. 100% акций предприятия принадлежат региональному правительству. Компания возьмет на себя обязанность сбора и транспортировки отходов на полигон в Смирныховском районе. При этом работники местного коммунального предприятия, которые осуществляли данные функции до нововведений, будут трудоустроены в новую фирму.
Поронайских жителей изменения мусорной схемы не коснутся, к тому же тариф на утилизацию ТБО с сентября даже снизится. Формальности с перезаключением договоров надо соблюсти юридическим лицам и индивидуальным предприятиям. Пока отношения с новым мусороперевозчиком узаконили около 30% из них.
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