На Сахалине предложат купаться в источнике с йодом

Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в качестве горячего источника – онсэна – будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом.

- Вода, которую мы поднимем из недр, по своему химическому составу будет очень близка к термальным источникам Вакканая. Предположительно будет обогащена йодом, так же предполагаем, что ее температура будет 26 градусов, – рассказал управляющий директор компании Сергей Дмитриев.

В 2013 году для исследования предполагаемого участка под строительство бальнеологического комплекса были приглашены японские геологи.

- В своем заключении они написали, что в Южно-Сахалинск есть все предпосылки по получению минеральной воды, сопоставимые с тем, что есть на Хоккайдо, - уточнил инвестор.

Бальнеологический комплекс будет открыт под брендом «Хонока». Сохранить японское качество – одно из главных условий проекта.

- На Сахалине должны быть такие же условия, чтобы люди, которые провели активно день на горнолыжном курорте могли получить удовольствие в японских банях, - подчеркнул Сергей Дмитриев.

Объем инвестиций в проект составляет 502 млн рублей, из них больше половины – японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера».

Напомним, трехстороннее соглашение об отведении под комплекс земельного участка было заключено во Владивостоке на втором Восточном экономическом форуме. Японскую баню возводят у подножия спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

В настоящее время резидентами ТОР «Горный воздух» стали шесть инвесторов, реализующих проекты на 10,7 млрд рублей. Еще две заявки находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.