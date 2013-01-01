Бой с натуры

Рисунки участника легендарной Маньчжурской операции 1945 года – малоизвестная страница в истории российской военной графики ХХ века

Фронтовой дневник

Чем дальше от нас годы Второй мировой войны, тем больше нам хочется заглянуть за временную завесу и узнать, что пережили наши предшественники в огненное лихолетье. Эту возможность предоставил сахалинцам амурский график-фронтовик Борис Горлач (1917 – 2009), который в 1945 году в составе 2-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта принимал участие в войне с Японией. Выставка его рисунков «Дорогами Маньчжурии» открылась в областном краеведческом музее. – Это наш совместный проект с амурским музеем из города Благовещенска, посвященный 72-й годовщине окончания Второй мировой войны, – говорит Виталий Тян, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности островного музея. – Художник во время военной операции советских войск в Китае был минометчиком. Участвуя в боевых действиях, в минуты передышки он, как профессиональный живописец и скульптор, делал фронтовые зарисовки. Рисовал карандашом, используя все, что было под рукой, и чаще всего трофейную японскую бумагу.

На сахалинской выставке представлено только 48 рисунков военных лет Бориса Горлача. Всего их более 200. Но и благодаря этим нескольким десяткам эскизов с натуры мы можем окунуться в события давно ушедших лет. Уникальность выставки в том, что мы видим происходящие события военного времени глазами очевидца. По словам организаторов фронтового вернисажа, несмотря на тяготы наступательной операции, красноармеец Горлач носил рисунки в своем солдатском вещмешке. Некоторые из зарисовок были испорчены в ходе напряженных боев. Часть рисунков из полевого дневника художник восстанавливал по памяти уже после войны.

Имя Бориса Горлача – новое для сахалинцев. Тем интереснее было всмотреться в работы дальневосточника. Заслуженный художник РФ во время войны с Японией прошел тяжелый боевой путь через Амур, Малый Хинган и затопленые равнины Маньчжурии. В перерывах между многокилометровыми марш-бросками и сражениями боец рисовал товарищей по оружию, партизан, моряков, санитарок, командиров, жителей освобожденных маньчжурских деревень, китайских детей и даже японских военнопленных. Спустя годы, мы видим лица однополчан художника – сержанта Даурова, рядового Галушки, обаятельного санинструктора Вали. Они стали достоянием истории. Быстрые документально точные фронтовые зарисовки о буднях пехоты и артиллерии, разные по технике и стилю запечатлели фрагменты войны – жестокой и безжалостной.

Все преодолели

Работы Бориса Горлача имеют не только художественную ценность, но и являются подлинным историческим документом, своеобразной летописью и хроникой военных лет. В рисунках амурского графика детально отражены трудности военной жизни, воспроизведены реальные события, свидетелем и непосредственным участником которых был он сам. Фронтовые зарисовки позволяют пройти весь боевой путь с художником и вместе с ним, спустя годы, увидеть войну глазами солдата-победителя. Коллекция графики члена Союза художников России Бориса Горлача объединена в нескольо серий: «Воины-амурцы», «Теряли друзей боевых», «Приказ Родины выполнили», «Все преодолели», «В Маньчжурии русский солдат», «Радость Победы».

Перед посетителями островной выставки словно оживают ниболее яркие события из фронтовой жизни: переправа наших войск через Амур, бои у Сяохэси и Сяоуцзявопен, переход пехотинцев через горный хребет Малого Хингана, продвижение по труднопроходимым лесным массивы и, наконец, Победа и возвращение домой. То, что все это было действительно так, подтвердил присутствующий на вернисаже фронтовых картин сахалинец Николай Сандлер – участник Маньчжурской операции. По словам тех, кто знал Бориса Горлача, сержант-минометчик несколько раз был ранен в боях, едва не утонул на переправе через реку Сунбэлахэ, видел радость освобожденных китайцев и капитуляцию врагов. Все это, в том числе и тонущего себя, Борис Трофимович изобразил на своих рисунках.

Хроника в карандаше

На многих рисунках фронтовика запечатлены массовые триумфальные сцены. Пожалуй, самая эмоциональная работа – «Встреча у города Кэшаня. 1945». На ней мы видим, как китайцы – мирные жители – радостно приветствуют своих освободителей – Советскую армию. Художнику удалось хорошо передать доверительное отношение местного населения к советским солдатам в бытовых сценах из серии «В Маньчжурии русский солдат». В работах художника, датированных августом 1945 года, мы видим, как советский воин играет с детьми в освобожденной деревне, как крестьянка угощает нашего бойца, а жители китайского села слушают русскую песню и игру на гармони. Каждая работа художника – подлинная история, рассказанная непосредственным участником событий. К примеру, на переправе через реку Суньхэ огнем своего миномета сержант Горлач уничтожил большую группу находящихся в засаде японских смертников с пулеметами. За проявленную смелость боец был награжден медалью «За боевые заслуги». Теперь эту операцию минометчика мы видим на рисунке.