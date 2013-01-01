Более 6 тысяч сахалинцев впервые сели за парты

День знаний отмечают сегодня свыше 55 тысяч сахалинских школьников и около 22,5 тыс. студентов профессиональных учебных заведений. Первый звонок прозвенел для более 6 тысяч ребят.

В южно-сахалинской школе №26 набрали пять первых классов. Многие уже знают алфавит, основы счета, умеют читать. Но, как говорит учитель начальных классов Елена Комарова, в школе всему можно научиться с нуля.

– Главное – чтобы ребята были открыты знаниям, а педагоги могли увлечь учеников. Я давно работаю в школе, но это мои первые первоклассники. Смотрю сейчас на них и уже с первого дня очень люблю, – улыбается учитель.

Первоклассница Вероника Ким признается, что в этом году с нетерпением ждала осени.

– Я хочу в школу, потому что смогу научиться там математике, русскому языку. А еще потому, что там можно встретить много друзей, – говорит маленькая ученица.