Более 6 тысяч сахалинцев впервые сели за парты
День знаний отмечают сегодня свыше 55 тысяч сахалинских школьников и около 22,5 тыс. студентов профессиональных учебных заведений. Первый звонок прозвенел для более 6 тысяч ребят.
В южно-сахалинской школе №26 набрали пять первых классов. Многие уже знают алфавит, основы счета, умеют читать. Но, как говорит учитель начальных классов Елена Комарова, в школе всему можно научиться с нуля.
– Главное – чтобы ребята были открыты знаниям, а педагоги могли увлечь учеников. Я давно работаю в школе, но это мои первые первоклассники. Смотрю сейчас на них и уже с первого дня очень люблю, – улыбается учитель.
Первоклассница Вероника Ким признается, что в этом году с нетерпением ждала осени.
– Я хочу в школу, потому что смогу научиться там математике, русскому языку. А еще потому, что там можно встретить много друзей, – говорит маленькая ученица.
Для Никиты Дороненко тоже сегодня прозвенел первый звонок.
– Это лучший день в моей жизни! Я так готовился к 1 сентября, что чуть не опоздал, потому что гладил форму и ел сосиски. Я знаю таблицу умножения, умею читать. Но не летом, ведь лето – это выходные. Но теперь осень наступила, поэтому пора учиться, – делится мальчик.
Учеников СОШ №26 пришли поздравить депутат областной Думы Виталий Гомилевский и депутаты городской Думы Южно-Сахалинска Николай Артеменко и Юрий Цой. Парламентарии пожелали школьникам отличных оценок, а педагогам – новых профессиональных побед.
– Пусть новый учебный год будет для вас успешным и познавательным. Дорогие первоклассники, не бойтесь идти вперед, делать открытия, будьте смелыми, но самое главное – не спешите взрослеть, – обратился Юрий Цой к маленьким сахалинцам.
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