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13:04 / Культура / Кинофестиваль «Край света» / кино  

Конкурс сахалинского «Края света» завершила «Аритмия»

В четверг на VII Сахалинском международном кинофестивале «Край света» завершились конкурсные показы.

Вполне логично под занавес островного кинофорума показали самую громкую премьеру российского «Кинотавра» и его победителя – картину Бориса Хлебникова «Аритмия». Впервые на «Крае света – 2017» пришлось наблюдать элементарную давку перед входом в Чехов-центр. Толпа желающих увидеть своими глазами еще не вышедший в широкий прокат фильм превысила возможности зрительного зала. Надо признать, что ажиотаж был вполне оправдан.

Сюжет


Кинофестиваль «Край света»

Возможно, российская картина оказалась одной из сильнейших на кинофоруме этого года. И вполне логично, что программный директор Алексей Медведев оставил ее в качестве «гвоздя» конкурсных просмотров. По-моему, «Аритмия» идеально реализовала идею фестиваля: «маленький человек здесь и сейчас».

Герой картины – обыкновенный врач скорой помощи. Эксклюзивность персонажа в том, что это человек, счастливо нашедший себя в профессии и существующий в ней без пафоса и жертвенности. Но поглощенность работой закономерно ведет к диссонансу в личной жизни, и семейная пара оказывается на грани развода.

Уверена, что мужская половина зрительного зала жутко завидовала герою самой незвездной звезды Александра Яценко, которому лотерея подарила такую спутницу жизни в исполнении Ирины Горбачевой. Женщина, которая способна понять и искренне простить своего мужчину, наверное, уже редкость в нашей жизни. Однако и при таком раскладе в жизни молодой семейной пары возможны случаи аритмии – угасания или учащения пульса сердечной деятельности. По большому счету, авторы пытаются ответить на вечный вопрос: отчего любовь умирает или начинает едва тлеть под грузом непонятно чего. Кривая сердечной деятельности персонажей фильма Бориса Хлебникова описывает невероятные фортели, к финалу останавливаясь на оптимальном показателе. Но найти его на контрапункте прозы жизни и поэзии чувства – задача практически непосильная.

По словам режиссера, идея картины родилась из реальной частной истории молодой пары, которая на четыре месяца сняла жилье и попыталась построить совместную жизнь. Затем авторы решили выстроить профессиональную линию героев, и она могла быть связана с любой сферой. Они могли бы стать учителями, хлебопеками или космонавтами. На медицину их натолкнул ролик в интернете, в котором врач скорой помощи убирал пробку на дороге, чтобы довезти пациента.

Надо признать, что профессиональная линия в картине оказалась настолько динамичной, что на традиционном обсуждении после показа авторов поблагодарили даже от группы представителей островного здравоохранения за внимание к проблемам отрасли. А исполнитель главной роли приоткрыл секреты постижения работы сотрудника «неотложки» под руководством опытного реального коллеги.

Категорию «18+» оправдали несколько экранных ню, во время которых старшее поколение зрителей старательно отворачивало глаза. Но понятно, что они нужны картине и не кажутся «чужеродным» телом. Вообще, авторов можно благодарить за чувство меры во всем. Повествование и изобразительный ряд послушно следуют за аритмией сюжета, тактично снимая непреднамеренный пафос иронией или удачным музыкальным рядом. Кстати, словно для фильма написано «Наше лето» Валентина Стрыкало.

Не надо быть пророком, чтобы предвидеть победу «Аритмии» и на сахалинском «Крае света – 2017». Может быть, на Сахалине получится так, что мнение жюри и зрителей совпадет и в копилке творческих наград фильма будет и признание островных киноманов. В этом можно убедиться уже сегодня: через несколько часов стартует прощальная звездная дорожка и церемония закрытия кинофестиваля. По традиции гости и участники «Края света» пройдут по фестивальной дорожке у Чехов-центра в 18:30, а в 19:15 на сцене театрального центра начнется официальное закрытие, во время которого и объявят обладателей Гран-при и четырех остальных номинаций.

Теги  Кинофестиваль «Край света» Кино Актеры Режиссеры
Автор текста: Мария Снегирева

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Комментарии

Просьбы сахалинцев передадут президенту России

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Ded

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