Конкурс сахалинского «Края света» завершила «Аритмия»

В четверг на VII Сахалинском международном кинофестивале «Край света» завершились конкурсные показы.

Вполне логично под занавес островного кинофорума показали самую громкую премьеру российского «Кинотавра» и его победителя – картину Бориса Хлебникова «Аритмия». Впервые на «Крае света – 2017» пришлось наблюдать элементарную давку перед входом в Чехов-центр. Толпа желающих увидеть своими глазами еще не вышедший в широкий прокат фильм превысила возможности зрительного зала. Надо признать, что ажиотаж был вполне оправдан.

Возможно, российская картина оказалась одной из сильнейших на кинофоруме этого года. И вполне логично, что программный директор Алексей Медведев оставил ее в качестве «гвоздя» конкурсных просмотров. По-моему, «Аритмия» идеально реализовала идею фестиваля: «маленький человек здесь и сейчас».

Герой картины – обыкновенный врач скорой помощи. Эксклюзивность персонажа в том, что это человек, счастливо нашедший себя в профессии и существующий в ней без пафоса и жертвенности. Но поглощенность работой закономерно ведет к диссонансу в личной жизни, и семейная пара оказывается на грани развода.

Уверена, что мужская половина зрительного зала жутко завидовала герою самой незвездной звезды Александра Яценко, которому лотерея подарила такую спутницу жизни в исполнении Ирины Горбачевой. Женщина, которая способна понять и искренне простить своего мужчину, наверное, уже редкость в нашей жизни. Однако и при таком раскладе в жизни молодой семейной пары возможны случаи аритмии – угасания или учащения пульса сердечной деятельности. По большому счету, авторы пытаются ответить на вечный вопрос: отчего любовь умирает или начинает едва тлеть под грузом непонятно чего. Кривая сердечной деятельности персонажей фильма Бориса Хлебникова описывает невероятные фортели, к финалу останавливаясь на оптимальном показателе. Но найти его на контрапункте прозы жизни и поэзии чувства – задача практически непосильная.