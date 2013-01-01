На Сахалине крупные проекты в экономике будут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов.

Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия. Поручение о ее создании дал глава региона Олег Кожемяко. Об этом стало известно на совещании с руководителями правоохранительных и контрольно-надзорных управлений.

На обсуждение были вынесены вопросы, связанные с исполнением недавних поручений президента России Владимира Путина и его полпреда на Дальнем Востоке, вице-премьера федерального правительства Юрия Трутнева. Напомним, глава государства поставил задачу снизить административное давление на бизнес. По статистике сегодня более 80% всех предпринимателей и инвесторов в дальневосточном округе сталкиваются с проверками уже в первый год работы. Чаще всего такие ревизии внеплановые, не согласуются с прокуратурой и серьезно затрудняют реализацию новых проектов, что в целом сказывается на развитии макрорегиона.

- Считаю возможным ограничить предмет внеплановых проверок только фактами, послужившими основанием для их проведения. Мы знаем, как практика складывается. Под одним основанием проверяющая организация заходит, а потом проверяют все подряд, - заявил на совещании по реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке Путин.

Трутнев, посетивший с рабочей поездкой Сахалинскую область, также нашел здесь административное давление на бизнес избыточным. В то же время наметилась положительная тенденция по его снижению. Улучшилось межведомственное взаимодействие, которое позволяет своевременно пресекать факты хищения средств бюджета и проявления коррупции.

На совещании губернатор акцентировал особое внимание членов сахалинского правительства на необходимости своевременно реагировать на предоставляемые правоохранительными органами материалы об угрозах безопасности в сфере предупреждения коррупционных проявлений. Правоохранителей же он поблагодарил за сложившееся конструктивное рабочее взаимодействие, которое позволяет вскрывать и устранять нарушения в экономической сфере и различные правовые ошибки.

- Чтобы вывести эту работу на новый уровень, я поручил создать в Сахалинской области специальную межведомственную комиссию. Она будет в обязательном порядке рассматривать и анализировать планируемые к реализации в регионе крупные экономические проекты. В состав структуры войдут представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, - сказал Кожемяко.

- Хотя мы и представляем разные ветви власти, но у нас общие государственные задачи, которые необходимо решать в плотном взаимодействии. Мы готовы к этой работе, - отреагировал прокурор Сахалинской области Николай Рябов.

Губернатор озвучил и еще одно предложение - установить дополнительный контроль за работой сотрудников органов исполнительной власти, занятых в сферах, где существуют высокие риски коррупционных проявлений. Вплоть до приостановки деятельности чиновников в процессе проверок, сообщает пресс-служба главы региона.

Участники мероприятия положительно оценили эти решения, выразив уверенность, что они позволят более эффективно реализовать значительный экономический потенциал Сахалинской области. Это будет способствовать повышению уровня жизни населения.

- Принятые на Сахалине решения можно только приветствовать, - заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Сергей Удовик. – Хочу предложить губернаторам Дальнего Востока организовать на своих территориях по примеру Сахалинской области комиссии для проверки всех крупных проектов в экономике. Это позволит избежать различных коррупционных и правовых рисков еще на стадии формирования начинаний. Данная инициатива Олега Кожемяко заслуживает самого пристального внимания.